Buscando ceia de Natal? Confira 3 restaurantes em São Paulo que servirão jantar festivo

Com a chegada do Natal, é tradição reunir a família durante a ceia da véspera para celebrar a data. A maioria dos brasileiros escolhe a casa de um parente para a festança - mas tem aqueles que preferem fazer as comemorações fora de casa.

Seja para evitar horas de limpeza pós-ceia ou mesmo para quem prefira a praticidade de uma refeição completa já pronta, alguns estabelecimentos estão atentos a isso. Em São Paulo, alguns restaurantes e padarias farão jantares temáticos.

É importante verificar a possibilidade de reservas e a lotação desses lugares. Confira três opções de ceia de Natal na capital paulista:

Fogo de Chão

A tradicional rede de churrascarias está com cardápio especial de Natal em várias unidades, com pratos típicos como chester e diferentes cortes de carne. Custa R$ 220 e será servido a partir das 20h do dia 24.

Endereços variados, nos bairros de Jardins, Moema, Vila Olímpia, Morumbi e Vila Guilherme.

Bella Paulista

Na região da Avenida Paulista, tem a padaria Bella Paulista, que fica aberta 24h. Segundo a Folha, o estabelecimento terá receitas como bacalhau à Brás, com arroz com brócolis e confit de pato ao molho roti para a ceia de Natal. Começa a servir a partir das 19h do dia 24 e os preços são variados.

Rua Haddock Lobo, 354 - Cerqueira César

La Casserole

Já para quem prefere a região central da cidade, tem o La Casserole, com toque francês nos pratos - especialidade da casa. O jantar custa cerca de R$ 320 por pessoa, com receitas como ravioloni de pato confitado no molho de laranja. É preciso fazer reserva e o jantar é servido às 19h e às 22h do dia 24.

Largo do Arouche, 346 - República

