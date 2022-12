970 mil devedores do IPVA de 2022 são notificados em São Paulo

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira o segundo lote de notificações de proprietários que ainda não quitaram o IPVA 2022, referente a 970.407 veículos, cuja receita é estimada em R$ 1,34 bilhão.

Além dos proprietários, serão também notificados os responsáveis solidários de automóveis, como o banco em que o proprietário fez o financiamento do veículo. Todos os veículos que tenham saldo devedor maior de cinco UFESPs (cada Ufesp vale R$ 31,97), de todas as placas, serão notificados.

Todas as notificações serão realizadas exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado, nenhum devedor receberá correspondência na residência, com a identificação do proprietário e do veículo, o valor da dívida, multa e juros por mora. A consulta on-line inserindo CPF/CNPJ ou placa do veículo pode ser feita CLICANDO AQUI.

O governo pretende recuperar no primeiro lote, notificado em novembro, e neste segundo lote mais de R$ 3 bilhões com IPVA atrasado de 2022.

Quem for notificado deve realizar o pagamento pela internet ou diretamente no banco identificando o número do Renavam do carro e o ano do IPVA a ser quitado. Quem não pagar no prazo de 30 dias ou não apresentar defesa no mesmo prazo terá seu nome inscrito na Dívida Ativa e terão seus nomes incluídos no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual).

A administração do débito inscrito em dívida ativa é transferida à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que poderá iniciar o procedimento de execução judicial.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações os proprietários podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no Portal da Sefaz-SP.