Vídeos mostram estragos de explosão em restaurante recém-inaugurado em Teresina; assista

Uma explosão destruiu um restaurante recém-inaugurado em Teresina, no Piauí, nesta quarta-feira (21), por volta das 6h30. Pelo menos uma pessoa ficou ferida.

O incidente aconteceu no bairro de Fátima e deixou outros imóveis ao redor danificados. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Moradores disseram ter ouvido uma grande explosão e sentiram o chão tremer.

O tenente do Corpo de Bombeiros, identificado apenas como Everton, informou ao “G1″ que no horário havia dois funcionários no local. Um deles teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. O outro não se machucou.

A área que ainda apresenta cheiro forte de gás está isolada, mas não há risco de novas explosões, segundo as autoridades.

O estabelecimento que explodiu é o Vasto Restaurante, que faz parte do grupo Coco Bambu e foi inaugurado há cerca de dois meses.

Repercussão

Nas redes sociais, vídeos mostram os estragos causados pela explosão. Confira:

Explosão na zona leste de Teresina, destruindo dois restaurantes um deles é o coco bambú...destruí também algumas lojas pic.twitter.com/YJ68bYfctn — Mari. S.M (@MarinalvaSaboia) December 21, 2022

Tragédia em Teresina. Explosão há pouco no restaurante Vasto, ao lado do Coco Bambu. pic.twitter.com/DkBAmETWNo — Rabisco (@rabisco_cartoon) December 21, 2022

Sala aqui de casa na hora da explosão do Vasto pic.twitter.com/2juiSGW46g — Denizão (@Denipesso) December 21, 2022

