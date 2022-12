“Que esse monstro pague por tudo”, disse mãe das quatro crianças mortas pelo pai em Alvorada, no RS

A mãe dos quatro meninos assassinados pelo pai dentro de casa, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, disse que tem que tomar remédios para conseguir dormir e que espera que seu ex-marido pague pelo crime que cometeu. “Que esse idiota, esse monstro, pague por tudo que ele fez com meus filhos. Pague que por tudo, tudo, tudo, tudo.”

Thays da Silva Antunes teve um relacionamento de 11 anos com David da Silva Lemos e eles estavam separados há cerca de 3 meses, após sofrer agressão dele e conseguir uma medida protetiva da Justiça contra ele.

Segundo a polícia, David não aceitava o fim do relacionamento e matou as crianças por vingança.

Thays e David tiveram um relacionamento por 11 anos, mas haviam se separado há cerca de três meses. O rompimento foi motivado por uma agressão. Durante uma discussão, ele lhe desferiu 20 socos na cabeça. Ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra David. De acordo com a polícia, a principal linha de investigação do caso é vingança.

A mãe ficou sabendo da morte dos filhos pela avó e disse que nos dias que antecederam o assassinato o ex-marido não apresentou nenhuma alteração de comportamento ou sinais de raiva e rancor ou que pudesse fazer qualquer coisa contra as crianças, com quem mantinha um bom relacionamento.

LEIA TAMBÉM: Holandesa desaparece após sair de casa para ir a festa no Rio; ela mora no Brasil há 14 anos

“Ele não podia ter feito isso com as crianças, ele não podia ter feito isso com eles”, disse.

David está preso desde o dia 14, quando foi encontrado em um hotel de Porto Alegre.

CRIME

No dia da morte das crianças, a família acionou a polícia quando não teve notícias das crianças os quatro filhos foram encontrados mortos com sinais de golpes de faca e asfixia.

Quando foi preso no hotel, David confessou o crime e disse que dopou as crianças com calmante antes de executá-las.

As crianças mortas foram identificadas como Yasmin Antunes Lemos, de 11 anos, Donavan Antunes Lemos, de 8 anos, Giovanna Antunes Lemos, de 6 anos e Kimberlly Antunes Lemos, de 3 anos. (Com G1)