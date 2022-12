Qatar Airways é condenada a pagar sessões de terapia para modelo brasileira vítima de gordofobia

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Qatar Airways a custear um tratamento psicológico para a modelo pluz size Juliana Nehme, de 38 anos, que disse ter sido vítima de gordofobia por parte da companhia aérea. Ela estava no Líbano com familiares e faria uma conexão para Doha, onde depois seguiria para o Brasil, mas disse que foi impedida de seguir viagem por causa do seu peso.

O caso foi analisado pela juíza Renata Martins de Carvalho, da 17ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, que determinou que a modelo tenha sessões de terapia semanalmente, no valor de R$ 400 cada, durante o período de um ano, que deverão ser custeadas pela companhia aérea. Os valores deverão ser depositados na conta de Juliana a partir de janeiro de 2023.

“A concessão parcial da tutela de urgência se mostra medida razoável e proporcional para assegurar a superação do evento estressante e traumático pela coautora Juliana, bem como, garantir o tratamento psiquiátrico para o transtorno mental e emocional e, assim, evitar o agravamento do distúrbio mental e emocional diagnosticado por profissional especializado”, escreveu a magistrada na decisão.

Ainda cabe recurso. A Qatar Airways não se pronunciou sobre a decisão judicial.

Já o advogado Eduardo Barbosa, que defende Juliana, comemorou o resultado e disse ao site G1 que ele “é um marco na luta contra o preconceito, contra a gordofobia”.

“Já se constatou a gravidade dos atos praticados pelos funcionários da Qatar Airways e a vítima já está sendo acolhida pela Justiça”, disse o defensor.

Relembre o caso

Juliana denunciou nas redes sociais que foi impedida de embarcar no último dia 23 de novembro, no Líbano, em um voo de conexão para Doha, onde depois seguiria para o Brasil, por ter sido considerada “gorda demais” para o assento que já tinha sido comprado.

“A aeromoça da Qatar disse que eu não posso embarcar porque eu sou muito gorda e não tenho direito a essa passagem. Estou eu, a minha mãe, a minha irmã e meu sobrinho, nós pagamos 4 mil dólares (cerca de R$ 21 mil) por essas passagens. Agora, ela simplesmente se nega a dar as passagens e a me deixar embarcar no voo para Doha e de lá para São Paulo porque sou gorda. Agora, o que eu vou fazer?”, relatou ela (veja no vídeo abaixo).

Segundo a paulista, a empresa alegou que ela não teria direito à passagem, que já havia sido comprada no valor de US$ 1 mil (aproximadamente R$ 6 mil), pois, para embarcar, precisaria de uma passagem executiva, que custa US$ 3 mil, ou de duas passagens normais para “caber no assento”.

Revoltada, a modelo entrou em contato com o Consulado Brasileiro e foi informada que poderia comprar um assento extra para viajar, mesmo tendo que pagar uma multa por não ter voado na data marcada. Entretanto, ao contatar a agência de turismo responsável pela venda da viagem, soube que era difícil conseguir a compra e acabou ficando retida naquele país.

Assim, ela reclamou nas redes sociais e, após a repercussão do caso, acabou sendo realocada em outro voo, sem precisar pagar multas ou por um assento na classe executiva.

Gordofobia

Depois de voltar ao Brasil, em entrevista exclusiva ao site G1 e ao “Fantástico”, da TV Globo, a modelo falou sobre preconceito que sofreu e relatou os momentos de desespero ao ter o embarque negado.

“Para eles, era como se eu não fosse um ser humano. Eu era um monstro gordo que não podia embarcar. Foi horrível. Eu nunca imaginei passar por algo assim, nunca. Me dói agora lembrar o quanto eu me culpei, porque eu me culpei muito, inclusive eu pedi perdão para minha mãe várias vezes. Eu falei: ‘mãe, me perdoa, porque por ser assim eu impedi você de voltar para casa’. E ela dizia que eu não tinha culpa”, disse Juliana.

A modelo contou que havia comprado inicialmente apenas as passagens de ida. As de volta decidiu que compraria quando estivesse no Líbano. Porém, ao não conseguir fazer compra online, ela foi até uma agência de viagens em Biblos.

“Quero frisar que essa foi a minha primeira viagem internacional, mas em nenhum momento ninguém disse para mim que eu precisaria comprar um assento extra porque, claro, se alguém tivesse me dito, com certeza teria comprado para que não houvesse nenhum tipo de problema. Afinal, foi uma viagem que eu planejei por 5 anos, né? Eu não ia estragar uma viagem dessa com algo tão trivial em relação a todo o custo e o sonho das nossas vidas de ir conhecer o país da minha mãe, né? E na minha ida fui normalmente, sem comprar assento extra”, continuou.

Juliana afirma que a atendente informou que para viajar só poderia se fosse na classe executiva, mas que não poderia vender as passagens e não informou o preço. A mãe dela, então, ligou para a agência de viagens onde as passagens haviam sido compradas. A responsável, após falar com a funcionária da companhia aérea, disse que a modelo só poderia ir na classe executiva e a compra teria que ser feita no dia seguinte.

A modelo contou que começou a fazer vídeos no aeroporto. “Inclusive eu fiz questão de mostrar a mulher no vídeo no comecinho, e aí foi nesse momento que ela viu que eu estava a gravando e socou as minhas costas”, lembra.

Como se não bastasse, Juliana relatou que muitos homens vestidos com farda começaram a rir e um deles tirou o celular das mãos dela enquanto filmava. Na sequência, apagou todas as gravações.

A irmã e o sobrinho da modelo conseguiram embarcar, mas Juliana ficou. A mãe dela resolveu permanecer no Líbano também para acompanhá-la, e as duas foram para um hotel. No dia seguinte, Juliana decidiu pedir ajuda nas redes sociais.

O que disse a Qatar Airways?

Em nota divulgada logo após o ocorrido, a Qatar Airways disse que a modelo foi agressiva com os funcionários e que ela foi impedida de voar por falta da apresentação de documentos.

“A Qatar Airways trata todos os passageiros com respeito e dignidade e, de acordo com as práticas da indústria e de forma semelhante à maioria das companhias aéreas, qualquer pessoa que impossibilite o espaço de um outro passageiro e não consiga prender o cinto de segurança ou abaixar os apoios de braço pode ser solicitada a comprar um assento adicional tanto como uma precaução de segurança quanto para o conforto de todos os passageiros”, destacou a empresa.

“A passageira em questão no Aeroporto de Beirute foi inicialmente extremamente rude e agressiva com a equipe de check-in quando um de seus acompanhantes não apresentou a documentação PCR necessária para entrada no Brasil. Como resultado, a segurança do aeroporto foi solicitada a intervir, pois funcionários e passageiros estavam extremamente preocupados com a situação. Podemos confirmar que a passageira já foi realocada em um voo da Qatar Airways esta noite [quinta-feira] saindo do Líbano com destino ao Brasil”, destacou no texto.

