Primeiro dia de verão será de temperaturas amenas em SP, diz previsão

Veja como fica a previsão do tempo para hoje em São Paulo Pixabay (Divulgação)

Nesta quarta-feira (21) começa oficialmente o verão. Em São Paulo, porém, a previsão meteorológica do Climatempo indica um dia de temperaturas amenas, bem diferente do calorão que se espera para a estação.

A mínima será de 17ºC, às 20h. Já a máxima não passa dos 22ºC, às 14h.

O dia será nublado e com chuva pela manhã. Aberturas de sol acontecem à tarde, e pancadas são esperadas no período. A noite será nublada, com possibilidade de garoa.

A umidade do ar varia entre 82% e 92%.

Ainda segundo a previsão, o sol vai se pôr às 18h52.

Previsão para quinta-feira

Amanhã (22), os termômetros marcam entre 16ºC e 23ºC.

O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite não chove, mas haverá nebulosidade.

A umidade do ar parte de 73% e chega a 90%.

O sol nasce às 5h17 e se despede da Capital às 18h53.