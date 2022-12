Prefeitura de SP monta 32 árvores de Natal com presépio em todas as regiões da cidade; confira endereços

Prefeitura monta 32 árvores de Natal com presépio pela cidade (Divulgação/ Freepik)

A Prefeitura de São Paulo montou 32 árvores de Natal com presépios em todas as regiões da cidade como parte do Festival de Natal deste ano.

As estruturas estão abertas ao público para visitação, medem 15 metros de altura e possuem decoração completa com festão verde, bolas, estrelas e iluminação. Cada uma delas ainda conta com um presépio ao lado.

Segundo a administração municipal, a montagem das árvores tem o objetivo permitir o reencontro das famílias nos bairros.

Confira todos os endereços:

Aricanduva/Formosa/Carrão - Praça Doutor Sampaio Vidal

Butantã - Av. Eliseu de Almeida, 3866

Campo Limpo - Praça Arariba

Capela do Socorro - Av Atlântica

Casa Verde - Praça Primavera - Rua Cap José Machado 293

Cidade Ademar - Praça Ligia Maria Salgado - Av. Rodrigues Montemor, 251 com Av. Cupecê

Cidade Tiradentes - Pça de esquina - Rua Inacio Monteiro com Rua Rio Itapemirm

Ermelino Matarazzo - Praça Benedito Ramos Rodrigues

Freguesia/Brasilândia - Largo da Matriz da Freguesia do Ó

Guaianases - Praça de Eventos de Guaianases - av. Itaquera Guaianases com Rua. Ribeirão Itaquera

Ipiranga - Praça do Monumento – Rua Vasconcelos Drumont

Itaim Paulista - Praça Lions Clube - Rua Barão de Alagoas, 320

Itaquera - Praça da Estação

Jabaquara - Praça Padre Jose Conceição Meireles

Jaçanã/Tremembé - Praça Comendador Alberto de Souza

Lapa - Praça Giovani Montagna - Rua Eugenia

M’ Boi Mirim - Largo de Piraporinha

Mooca - Rua Pires do Rio, 56

Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 Jd. dos Álamos

Penha - Av Gov. Carvalho Pinto - Pq Tiquatira

Perus - Praça do Samba

Pinheiros - Largo da Batata - Praça Panan

]Pirituba/Jaraguá - Rua Aparecida do Rio Negro

Santana/Tucuruvi - Pça Herois da FEB - Santana

Santo Amaro - Praça Adelino Ozores - Av. Adolfo Pinheiros

São Mateus - Praça Felisberto Fernandes da Silva (Largo de São Mateus)

São Miguel Paulista - Praça do Forro (Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra)

Sapopemba - Pça do Largo do Grimaldi

Sé - Praça João Mendes

Vila Maria/Vila Guilherme - Praça Lourenço de Bellis, Vila Sabrina

Vila Mariana - Praça Santa Rita de Cassia - Mirandópolis

Vila Prudente - Praça Centenário

LEIA TAMBÉM: