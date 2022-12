Holandesa desaparece após sair de casa para ir a festa no Rio; ela mora no Brasil há 14 anos

A holandesa Britt Bloom, de 36 anos, está desparecida há 11 dias após sair de casa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, para ir a uma festa. Ela nasceu em Amsterdã, mas mora no Brasil há 14 anos. Amigos disseram à polícia que ela avisou que ia para a comemoração, mas, antes de chegar lá, avisou que iria se atrasar. No entanto, não respondeu mais aos contatos e sumiu.

Britt foi vista pela última vez no último dia 10, quando ela saiu da casa em que mora, no bairro Jardim Paraíso, dizendo que iria para uma festa em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. No trajeto, ela mandou uma mensagem para um amigo dizendo que tinha que resolver um assunto de trabalho, mas que “seria coisa rápida”. Porém, não chegou até o local da comemoração.

Assim, a jovem passou a ser procurada, sem sucesso. O amigo dela contou ao site G1 que a última visualização de mensagens da holandesa foi na tarde de domingo (11), às 17h.

“Às vezes, ela saía de casa, ficava uns dias, mas sempre avisava onde estava. Não é comum ela sair sem informar para onde vai”, contou ele, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo o amigo, a holandesa já morou em São Paulo e tem uma filha de 13 anos que vive com o pai na capital paulista.

O sumiço é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que vai ouvir conhecidos de Britt nesta quarta-feira (21).

