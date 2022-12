Cobrança de dívida pode ter motivado assassinato de advogado enterrado em quintal, em MG

A Polícia Civil investiga a morte do advogado criminalista Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que passou quase uma semana desaparecido e foi encontrado morto e enterrado no quintal de uma casa em Montes Claros, Minas Gerais. As investigações apontam que ele teria envolvimento com a concessão de empréstimos clandestinos e os suspeitos pelo crime estavam lhe devendo. Assim, ao serem cobrados, acabaram matando o homem e depois enterrando o corpo dele no quintal de uma casa.

Conforme reportagem do site UOL, testemunhas ouvidas pela polícia indicaram que Barra costumava oferecer empréstimos com juros. Essa prática é proibida por lei, apenas sendo liberada para os bancos e demais instituições financeiras. Dessa forma, ele teria emprestado um determinado valor aos suspeitos e, ao fazer a cobrança, acabou morto.

Três suspeitos do crime foram presos. O caso segue sendo investigado para confirmar a motivação e se há a participação de mais envolvidos, segundo informou a polícia.

Desaparecimento

Barra estava desaparecido desde o último dia 13, quando os parentes não conseguiram mais contato com ele. Assim, o caso foi denunciado à Polícia Civil, que instaurou um inquérito. Desde então, ele era procurado e a corporação descobriu que seu carro tinha passado por um radar no município de Sete Lagoas, que fica na mesma região. Dias depois, o veículo foi encontrado abandonado na cidade de Contagem.

No domingo (18), um motorista de aplicativo, que teria recebido R$ 1 mil para deixar o carro do advogado em um motel, foi esfaqueado e baleado em uma estrada que dá acesso a Comunidade de Campos Elíseos, em Montes Claros. Ele foi socorrido e levado a um hospital. Após esse fato, três homens foram detidos.

As investigações continuaram e, segundo a PM, os criminosos pretendiam matar o motorista de aplicativo para que ele não revelasse a ligação deles com o sumiço de Barra. No entanto, ao ser socorrido, o condutor confirmou que foi pago para abandonar o carro do advogado em um motel, mas que, quando recebeu o veículo, a vítima não estava mais nele.

Corpo enterrado em quintal

O corpo da vítima foi encontrado na segunda-feira (19). A PM informou que recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar ao endereço, no bairro Santos Dumont, os agentes sentiram um mal cheiro.

Assim, eles iniciaram uma varredura no imóvel e encontraram uma área que estava com um concreto feito recentemente. Ao escavar o local, o corpo do advogado foi encontrado.

