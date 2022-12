Boletim médico diz que câncer de Pelé teve progressão

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, nesta quarta-feira, informa que o câncer enfrentado pelo ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, progrediu e que sua condição “requer maiores cuidados”.

Pelé, com 82 anos, está internado desde novembro para tratar de um câncer diagnosticado em 2021 e de uma infecção respiratória.

Veja o boletim desta quarta-feira

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica.”

No boletim divulgado no último dia 12, os médicos apenas haviam assinalado que o paciente estava se recuperando bem, principalmente da infecção respiratória, que “estava consciente e com os sinais vitais estáveis”.

Em função de seu quadro de saúde, o ex-jogador deve passar as festas de final de ano no hospital. Nesta quarta-feira, sua filha Kely Nascimento publicou um post nas redes sociais onde confirma que a família passará o Natal com o pai, no hospital.

“Família do insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá”, disse. “Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um Natal cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas com MUITO Amor e Saúde!! Amamos vocês, daremos um update semana que vem”, completou.

Um novo boletim sobre o estado de saúde de Pelé deve ser divulgado na próxima semana, segundo Kely.