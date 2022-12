Vídeo: Assalto acaba mal e bandido leva cadeirada e voadora na Praia Grande

Um assalto mal planejado acaba em cadeiradas e golpes voadores em um sorveteria da praia Grande, no litoral de São Paulo.

As imagens ficaram gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento e mostram o momento em que a dupla de assaltantes chega de moto, um de camisa vermelha e o outro, de azul. Imediatamente o garupa desce e pega o celular de uma mulher, que estava sentada em uma mesa na calçada tomando sorvete.

A mulher, ao contrário do que previam os ladrões, não fica intimidada, pega uma cadeira e parte para cima dos bandidos, passando a dar cadeiradas no condutor da moto, que perde o equilíbrio e cai no chão. Imediatamente as imagens mostram um atendente da loja que sai correndo e dá uma voadora no ladrão que tenta se levantar, derrubando-o novamente.

A mulher, com a cadeira, parte para cima do outro bandido, que tinha ido roubar outra vítima ao lado, mas diante da resistência de todos ele saca um revólver e ameaça a todos, que param e ficam apenas olhando os dois subirem na moto e fugirem do local com os celulares roubados.

O caso foi registrado como roubo na Central de Polícia Judiciária da cidade e os investigadores acreditam que as imagens das câmeras ajudarão a identificar os bandidos, mas por enquanto ninguém foi preso.

MULHER GRÁVIDA REAGE A ASSALTO E DÁ CADEIRADAS EM BANDIDO EM PRAIA GRANDE



O caso aconteceu em uma sorveteira no bairro Jardim Real, em Praia Grande e segundo informações os assaltantes pediu pelo celular da vítima e conseguiram fugir do local levando o aparelho + pic.twitter.com/ESSGXSTv7I — BAIXADA MIL GRAU 💥 (@baixadamilgraus) December 19, 2022

OUTRO CASO

Durante a fuga de um assalto na Praia Grande, uma dupla de criminosos parou um carro com uma família e obrigaram todos a descer. Na pressa para continuar a fuga, um dos assaltantes retirou uma menina que estava no banco da frete e o outro pegou um bebê conforto com uma criança de um ano e jogou na ciclovia.

No carro estavam ainda a mãe, o pai e mais um filho, que saíram e foram socorrer as crianças. Felizmente, ninguém se machucou durante o assalto.