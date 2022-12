Vai viajar: confira as praias do litoral de SP que estão em boas condições para banho

Com a chegada das festas de final de ano, cresce o fluxo de turistas rumo ao litoral de São Paulo, mas antes de viajar é uma boa ideia dar uma olhada nas condições de cada praia para evitar surpresas desagradáveis.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) monitora semanalmente as 175 praias do litoral de São Paulo e no boletim divulgado nesta semana apenas 12 tinham bandeira vermelha, o que significa que estão impróprias para banho.

Para efeito de balneabilidade, a praia considerada imprópria para banho é aquela que possui mais de 100 colônias de bactérias fecais a cada 100 ml de água, ela é sinalizada com a bandeira vermelha, avisando aos banhistas para ficarem longe do local.

No litoral Norte de São Paulo, Ubatuba tem três praias impróprias: Enseada, Rio Itamambuca e Itaguá. Já em Caraguatatuba, apenas a Prainha deve ser evitada.

São Sebastião e Ilhabela têm as praias do Arrastão, São Francisco, Armação e Itaquanduba com bandeiras vermelhas.

Bertioga tem todas as praias com bandeira verde. No Guarujá, Perequê e Enseada devem ser evitadas e em São Vicente apenas a praia do Gonzaguinha está imprópria.

Já no litoral sul, a maioria das praias está com bandeira verde à espera dos turistas de final do ano. Entre Praia Grande e Ilha Comprida, apenas uma praia, a do Centro de Itanhaém tem bandeira vermelha. Todas as outras estão liberadas para o banho de mar.

O último levantamento da Cetesb foi feito entre 13 de novembro e 11 de dezembro, então não há garantias de que as praias continuem com essas classificações nas próximas semanas após o Natal e Ano Novo.