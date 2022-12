Previsão do tempo: saiba como ficam os termômetros na Capital nesta terça-feira

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo hoje Pixabay (Divulgação)

A terça-feira (20) será chuvosa e de temperaturas amenas na cidade de São Paulo, indica a previsão meteorológica do Climatempo.

As precipitações devem ocorrer ao longo do dia e da noite, no volume de 25mm.

A temperatura mínima registrada será de 17ºC, até as 6h. Já a máxima será de 22ºC, entre meio-dia e 14h.

A umidade do ar vai variar entre 80% e 96%.

Ainda segundo a previsão do tempo, o sol se despede da Capital às 18h52.

Previsão para quarta-feira

Amanhã (21) o dia e a noite seguem chuvosos, com 90% de chances de precipitações de apenas 8mm.

A umidade do ar vai de 82% e chega a 92%.

Quanto aos termômetros, a mínima registrada na cidade de São Paulo será de 16ºC, entre 2h e 6h da manhã, e máxima de 23ºC, entre 14h e 16h.

O sol nasce às 5h16 e se põe às 18h52, mostra o Climatempo.