Lotofácil 2693: confira os números sorteados para esta terça-feira

Apostadores que tiverem a sorte de acertar as quinze dezenas do concurso 2693 da Lotofácil vai levar para casa nesta terça-feira (20) o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira são:

03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Sorteio anterior

O sorteio desta segunda-feira foi dividido entre três apostadores, dois de Brasília e um terceiro de Taperoá, na Paraíba, e cada um ganhou R$ 521.756,90.

Cento e cinquenta e sete jogadores acertaram 14 números e ganharam R$ 2.090,46 cada um. Outros 7.526 apostadores marcaram 13 pontos e levaram R$ 25.

Dupla Sena sorteia hoje R$ 450 mil

O primeiro sorteio da Dupla Sena deve pagar nesta terça-feira um prêmio de R$ 450 mil para quem acertar as seis dezenas.

Confira os números:

1º Sorteio

01, 09, 20, 28, 40, 49

2º Sorteio

09, 10, 13, 30, 35, 47