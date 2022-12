Jovem atropela vaca solta em avenida de SP e acidente tem final trágico

Um jovem de 19 anos morreu após bater a moto que conduzia em uma vaca em Bebedouro, no interior de São Paulo.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), o conferente de mercadorias Felipe Gabriel Machado seguia pela Avenida Francisco Martins Alvarez por volta de meia-noite e meia do último sábado (17) quando o animal atravessou a via. O rapaz não teria conseguido desviar e atingiu a vaca em cheio. As informações são do “UOL”.

Felipe teve ferimentos graves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital, porém morreu duas horas depois.

O corpo foi sepultado na tarde de ontem, no cemitério municipal da cidade.

Responsabilidade

A vaca foi resgatada por um veterinário da prefeitura. Um inquérito foi aberto para investigar a responsabilidade do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Bebedouro informou que o proprietário do animal já foi identificado. “O suposto proprietário do animal envolvido no acidente já foi localizado. A Polícia Civil investiga [o caso] e irá apurar a sua responsabilidade.”

