Honestidade premiada: desempregada ganha recompensa após devolver Pix recebido por engano

Uma mulher desempregada ganhou uma recompensa ao devolver R$ 5 mil que tinha recebido via Pix por engano. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e foi noticiado pelo “UOL”.

Segundo a reportagem, o dinheiro pertence ao empresário Carlos Nascimento, que errou um número na chave Pix de um fornecedor e acabou enviando o dinheiro a uma desconhecida - Gabriela Conceição de Lima.

Desempregada, Gabriela achou a princípio que tinha sido vítima de golpe. Ela estava em casa, na semana passada, quando foi surpreendida por um contato do empresário, contando sobre o mal-entendido

“No final do dia, distraído, fui pagar um fornecedor e errei o número no penúltimo dígito. Foi aquele famoso, olhei, mas não vi, e houve essa transferência de R$ 5 mil. Imediatamente entrei em contato com o banco, mas o gerente tinha saído. Começou meu desespero para achar quem era a Gabriela”, contou Carlos à TV Globo.

Golpe?

O empresário disse que a mulher pensou que as mensagens eram uma tentativa de golpe e só se convenceu do que tinha realmente acontecido após pedir ajuda de uma irmã, que intermediou a conversa.

Carlos e Gabriela foram, finalmente, a uma agência bancária para realizar a nova transferência. Lá, descobriram que o dinheiro tinha ido para uma conta não finalizada da mulher. Tudo acabou esclarecido.

“Eu achei extremamente ético da parte dela, uma mãe desempregada, com 3 filhos, perto do Natal, ter uma atitude dessas. E eu fiz a minha parte, sim, de gratificá-la”, afirmou Carlos, justificando a compensação em dinheiro que deu para a mulher.

LEIA TAMBÉM: