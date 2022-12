Em meio aos caos, pessoas surfam e nadam na enchente em Balneário Camboriú

Fortes chuvas atingem o Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nos últimos 5 dias, deixando várias partes da cidade alagadas. Segundo a Defesa Civil do Estado, entre sábado e esta segunda-feira choveu na região 147,7 mm e há previsão de novos temporais nos próximos dias.

Vários vídeos que circulam pela Internet mostram as ruas e os carros completamente tomados pelas águas, para desespero dos moradores e dos motoristas, mas algumas pessoas simplesmente têm a capacidade de se adaptar a qualquer situação.

Em uma das imagens compartilhadas pelos Internautas nas redes um jovem pratica surf nas águas da enchente com uma prancha de bodyboard, segurando-se na traseira de um motociclista. Veja a imagem:

Em outra imagem que viralizou na rede, um homem nada tranquilamente nas ruas e até pega carona, segurando-se no para-choque de um carro para ser arrastado pelas águas barrentas que cobrem as ruas. Veja:

Embora tenha sido motivo de piada e risos nas redes, o contato com enchentes pode ser muito perigoso, uma vez que as águas podem estar contaminadas com leptospirose, doença causada por bactéria que é depositada com a urina de ratos e outros animais infectados, e podem levar até à morte.

Os sintomas iniciais se parecem muito com gripe, mas pode agravar-se e no quadro mais avançado provoca dificuldade respiratória e hemorragias que levam a danos renais e hepáticos graves, se não tratados a tempo.

Em caso de enchentes, deve-se evitar contato com as águas contaminadas, usar botas e luvas e levar toda a casa e desinfetá-la depois que as águas baixarem com solução de água sanitária. Alimentos e remédios expostos devem ser jogados fora.

