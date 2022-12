Dentista morre após estrutura de sacada desabar durante festa, no interior de São Paulo

A dentista Cristiane Puglia, de 47 anos, morreu após cair da sacada de uma casa em Itatiba, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, ela participava de uma festa de aniversário quando se apoiou de costas no parapeito de um deck de madeira. A estrutura não suportou o peso e ruiu, fazendo com que a vítima caísse de uma altura de 6 metros.

“Segundo testemunhas, a vítima conversava com pessoas no local quando encostou no parapeito, que cedeu. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia foi solicitada”, informou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O caso aconteceu na noite de domingo (18), em uma residência na Alameda Chapéu do Sol, no Parque Fazenda, que fica em um condomínio fechado. Uma enfermeira que também participava da festa chegou a prestar os primeiros socorros à vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ela foi levada para a Santa Casa de Itatiba, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a SSP-SP, o caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Itatiba.

O corpo da dentista foi sepultado na segunda-feira (19) no Cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí, também no interior paulista.

