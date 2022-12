Cidade de São Paulo intensifica busca ativa para vacinação contra a covid-19 de crianças a partir de hoje

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de São Paulo intensifica a partir desta terça-feira (20) ações de busca ativa para a vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, imunossuprimidas e indígenas contra a covid-19. A ação tem o objetivo de imunizar cerca de 7.800 crianças que residem na cidade e que pertencem a este público-alvo.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão seguir com a busca ativa de crianças não vacinadas com a primeira dose da vacina Pfizer Baby e dos demais imunizantes que estiverem em atraso, para o comparecimento à sala de vacinação ou vacinação domiciliar conforme necessidade.

A busca ativa será feita por meio de visita domiciliar ou por telefone, de acordo com as estratégias adotadas pelas unidades, informou o Paço.

Balanço e orientações

Até a última sexta-feira (16), foram aplicadas 14.273 doses do imunizante Pfizer Baby, contra a Covid-19, em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Desse total, estão 12.467 crianças que receberam as doses remanescentes, além de 1.806 com comorbidades, imunossuprimidos, indígenas e com deficiência.

A população pode inscrever seus filhos sem comorbidades, desta faixa etária, para receber eventuais doses remanescentes do imunizante nas unidades de saúde de referência da residência de cada família. Para fazer a inscrição basta apresentar comprovante de endereço na recepção da UBS.

A vacinação acontece em todas as UBSs e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais/UBSs Integradas, das 7h às 19h. No sábado, a vacinação ocorre nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os endereços podem ser consultados na página Vacina Sampa.

LEIA TAMBÉM: