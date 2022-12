Advogado que estava desaparecido é encontrado morto e enterrado no quintal de casa, em MG

Advogado Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que estava desaparecido, foi achado morto e enterrado no quintal de casa em Montes Claros, MG (Reprodução/Redes sociais)

O advogado criminalista Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que passou quase uma semana desaparecido, foi encontrado morto e enterrado no quintal de uma casa em Montes Claros, Minas Gerais, na noite de segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram o corpo da vítima, que estava em uma área com um concreto recente, após uma denúncia anônima. Três suspeitos de envolvimento no homicídio foram presos.

Barra estava desaparecido desde o último dia 13, quando os parentes não conseguiram mais contato com ele. Assim, o caso foi denunciado à Polícia Civil, que instaurou um inquérito. Desde então, ele era procurado e a corporação descobriu que seu carro tinha passado por um radar no município de Sete Lagoas, que fica na mesma região. Dias depois, o veículo foi encontrado abandonado na cidade de Contagem.

No domingo (18), um motorista de aplicativo, que teria recebido R$ 1 mil para deixar o carro do advogado em um motel, foi esfaqueado e baleado em uma estrada que dá acesso a Comunidade de Campos Elíseos, em Montes Claros. Ele foi socorrido e levado a um hospital. Após esse fato, três homens foram detidos.

As investigações continuaram e, segundo a PM, os criminosos pretendiam matar o motorista de aplicativo para que ele não revelasse a ligação deles com o sumiço de Barra. No entanto, ao ser socorrido, o condutor confirmou que foi pago para abandonar o carro do advogado em um motel, mas que, quando recebeu o veículo, a vítima não estava mais nele.

Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações sobre o caso continuam em andamento. A motivação do assassinato do advogado também ainda é apurada.

Corpo encontrado

A PM informou que recebeu uma denúncia anônima na segunda-feira e, ao chegar ao endereço, no bairro Santos Dumont, os agentes sentiram um mal cheiro.

Assim, eles iniciaram uma varredura no imóvel e encontraram uma área que estava com um concreto feito recentemente. Ao escavar o local, o corpo do advogado foi encontrado.

