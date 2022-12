VÍDEO: Bombeiros resgatam dez pessoas presas em teleférico de parque em São Bernardo do Campo

Bombeiros resgatam dez pessoas presas em teleférico no Parque Estoril, em São Bernardo do Campo, SP (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Dez pessoas que faziam um passeio em um teleférico que fica no Parque Estoril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tiveram de ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros na tarde de sábado (17). O brinquedo teria apresentado uma falha mecânica e os visitantes ficaram presos a uma altura de cerca de 7 metros. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Um vídeo divulgado pelos bombeiros nas redes sociais mostra o momento do resgate (veja abaixo). Eles precisaram usar escadas, cordas e equipamentos de rapel para tirar as pessoas uma a uma do equipamento.

As equipes do 8º GB precisam retirar as vítms uma a uma p/ evitar qualquer risco de queda, trabalho que exige muita técnica, atenção sem mencionar o fator psicológico de tentar acalmar as vítms lá em cima. pic.twitter.com/iMMcnm9iH8 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 17, 2022

No total, seis viaturas da corporação foram enviadas para atender a ocorrência. Ninguém precisou de atendimento médico ou ser levado ao hospital.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, responsável pelo parque, os cabos do teleférico descarrilaram. A administração destacou que a causa do problema será apurado e, por enquanto, o equipamento ficará fechado para o público.

O teleférico do Parque Estoril tem um percurso de cerca de 1,5 quilômetros em meio à mata e, em alguns trechos, a altura chega a 17 metros.

