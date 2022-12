Thiago Brennand vira réu por estupro de estudante de medicina; agora ele responde a seis processos

A Justiça de São Paulo aceitou mais uma denúncia contra o empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos. Dessa vez, ele virou réu pelo estupro da estudante de medicina e miss Stefanie Cohen, de 30 anos, que afirma ter sido dopada e violentada. Com isso, chega a seis o número de processos a que o homem responde, entre eles por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado. Por enquanto, ele segue detido nos Emirados Árabes, enquanto aguarda o processo de extradição ao Brasil.

Stefanie contou em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, que conheceu o empresário há um ano em um restaurante em São Paulo. Ela tinha acabado de ganhar um concurso de miss e comemorava ao lado de amigas.

“Ele me encontrou no Instagram depois de uns dois dias. Começou a falar comigo o dia inteiro, falava que foi educado na Inglaterra. Tudo no Thiago parecia um lorde, e aí ele me chamou para jantar. No fim do jantar, ele pediu duas caipirinhas de caju, e eu me lembro de ter ficado muito tonta. Aí, fui em direção ao banheiro”, lembrou ela, que afirmou que acredita ter sido dopada pelo empresário.

A estudante disse que, depois disso, Brennand a levou embora do restaurante até um hotel. “E aí foi a pior noite da minha vida”, continuou ela.

Segundo a vítima, o empresário a estuprou em seguida. “Ele forçou a relação anal. Sempre sem preservativo, sem nenhum tipo de preocupação com o que aquilo poderia fazer comigo. A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo ‘não’ muitas vezes. Eu falava ‘não, por favor, não. Eu nunca fiz isso. Por favor, não faz isso comigo’, e ele ficava ‘você é a minha namorada’. E forçando, forçando. Ele tirou minhas forças, minha dignidade. Tudo naquele momento”, lamentou a jovem.

“Eu acordei no dia seguinte, e ele começou a falar mal do meu corpo. Ele falou ‘eu achei que eu estava saindo com a Miss São Paulo, mas está mais para Miss Paraíba’, como se fosse algo degradante”, lembra Stefanie.

Vídeo íntimo

A estudante de medicina revelou que o homem ameaçou divulgar um vídeo íntimo, que teria sido gravado por ele na ocasião da violência sexual, caso ela o denunciasse. Traumatizada, ela passou um ano sem ter coragem de falar sobre o caso. Só agora, depois que ele virou réu por outros crimes, entre eles as agressões cometidas contra a modelo Helena Gomes, em uma academia de luxo em São Paulo, Stefanie teve coragem de denunciá-lo.

“Quando ele viu que eu não ia voltar [após o estupro], ele me mandou um vídeo íntimo. Minutos depois. Não falou uma palavra. Minha mãe, quando soube, queria na hora denunciar para a polícia, mas eu avisei que o vídeo tinha meu rosto e eu estava nua. Ele sabia que, como miss, perderia meu título. Como médica, teria minha carreira prejudicada. Eu tinha pavor do vídeo, tinha pesadelo. Um cara que estupra uma mulher, deixa um capanga do lado de fora, que manda vídeo intimidando, o que a gente pode esperar?”, relatou a jovem.

“Depois que vi o depoimento da Helena (modelo que denunciou ter sido agredida por Brennand), tomei coragem. Eu sou miss. Sei que muita gente acha isso fútil, mas carrego a responsabilidade de ser representante de mulheres. Apresentei todas as minhas provas. Laudos psiquiátrico e ginecológico, exames anti-HIV, sífilis, print em que tentava me coagir. Não me arrependo”, afirmou a estudante de medicina.

Thiago Brennand segue nos Emirados Árabes aguardando a extradição ao Brasil (Reprodução/Redes sociais)

Seis processos

Agora, o empresário responde a seis processos na Justiça. Veja abaixo:

Novas investigações

Thiago Brennand virou alvo de novas investigações por parte da Polícia Civil de São Paulo. Dessa vez, dois inquéritos apuram denunciação caluniosa e perseguição cometidos conta uma mulher e seu noivo.

A vítima denunciou que estava sendo perseguida pelo empresário. Ela contou que frequentava a mesma academia que Brennand na capital paulista e que, em maio passado, ele mandou mensagem via WhatsApp perguntando se ela tinha compromisso com alguém. A mulher respondeu que era noiva e, em seguida, parou conversar com ele.

No entanto, segundo a denúncia, Brennand não teria ficado satisfeito e continuou insistindo e cobrando respostas. Em uma das mensagens, escreveu: “De mais a mais, outra coisa me causou espécie: teu fiancé não iria ficar muito p*** com esse contato não?...”. Foi quando o noivo dela respondeu: “E aí c****? Que p**** é essa? Vai dar em cima de mulher de outro? Tá louco? Não tem medo de apanhar não?”.

Com isso, uma discussão por meio das mensagens foi iniciada, quando o empresário disse que era a mulher quem o tinha abordado e que ela cometeu um crime contra sua honra. Em meio a outras mensagens, Brennand a xingou e chamou de “piranha mentirosa”.

Depois disso, começou uma troca de ofensas, quando o empresário procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra a moça. Na ocasião, ela também fez o mesmo.

No último dia 17 de outubro, a mulher foi ouvida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que já apurava outras denúncias contra Brennand. Ela apresentou o teor das conversas e disse que, mesmo depois de ter bloqueado o empresário nas redes sociais, continuava a ser perseguida por meio do sistema de mensagens do iphone e o aparelho celular de seu filho.

Assim, o MP-SP orientou que um novo boletim de ocorrência fosse registrado, com a abertura de um inquérito autônomo sobre suposta denunciação caluniosa, que é quando alguém denuncia um crime sabendo que a vítima é inocente, e por perseguição. Além disso, o órgão determinou que o inquérito sobre o suposto crime contra a honra do empresário seja arquivado.

Dessa forma, a Polícia Civil instaurou os dois novos inquéritos contra o empresário. A defesa dele não foi encontrada pela reportagem para comentar o assunto.

LEIA TAMBÉM: