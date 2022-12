Quatro apostadores acertam a Lotofácil e levam prêmio de R$ 335 mil; veja os números

Lotofácil volta a ser sorteada hoje com prêmio de R$ 1,5 milhão

Quatro apostadores acertaram a faixa principal do concurso 2691 da Lotofácil, que foi realizado na noite de sábado (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Eles são das cidades paulistas de Avaré, Cândido Mota e Santa Fé do Sul. O quarto vencedor fez a aposta pelo canal eletrônico, o que impossibilita saber sua localização. Segundo a Caixa Econômica Federal, eles ganharam R$ 335.500,04 cada um.

Veja os números de sábado:

01, 02, 06, 09, 10

11, 12, 13, 15, 17

18, 19, 21, 24, 25

Ao todo, 320 apostadores acertaram 14 pontos e ganharam, cada um, prêmio de R$ 1.256,19. Outros 9.390 sortudos marcaram 13 números e levaram R$ 25.

Loteria volta hoje

A loteria volta a ser sorteada na noite desta segunda-feira (19), com prêmio estimado em R$ 1,5 mihão.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h.

Basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

