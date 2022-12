Pai é detido após agredir motorista que atropelou e matou seu filho em canteiro central, em Goiânia

O menino Danilo Pignato, de 8 anos, morreu após ser atropelado por um veículo desgovernado na Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, Goiás. Segundo a Polícia Civil, o pai da vítima, que estava com ela, mas conseguiu desviar do carro e não foi atingido, agrediu o motorista após o acidente. Assim, o homem acabou detido.

O caso aconteceu na tarde de sábado (17). Conforme a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o carro trafegava pela Avenida Anhanguera e, ao acessar a Avenida dos Pirineus, o condutor perdeu o controle da direção. Assim, invadiu o canteiro central e atingiu a criança. Depois, colidiu contra uma árvore.

O pai do menino, Dedilson de Oliveira Sousa, estava com ele no canteiro central vendendo balas e por pouco também não foi atropelado. Revoltado após o acidente, ele teria pego uma pedra e agrediu o motorista, Francilei da Silva Jesus, que sofreu traumatismo craniano.

O condutor foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Segundo boletim médico, ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.

Por conta da agressão contra Jesus, Sousa foi preso por tentativa de homicídio privilegiado, que é quando a pessoa comete o ato por estar tomada por forte emoção. No domingo (18), em audiência de custódia, ele obteve uma liberdade provisória para acompanhar o sepultamento do filho.

“Não há como ignorar a situação em que os fatos se deram, não podendo mensurar a dor e a fortíssima emoção sentida pelo autuado que o levou a agir daquela maneira naquele momento, a fim de impedir a fuga do condutor do veículo que ceifou a vida de seu filho”, escreveu a juíza na decisão.

Suspeita de embriaguez

Em entrevista ao site G1, a defesa de Sousa disse que o motorista que matou Danilo estava bêbado e ainda fazia o consumo de bebidas alcóolicas enquanto dirigia. A polícia apreendeu um corpo térmico que estava no interior do veículo (veja abaixo).

Já a defesa de Jesus não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ele também deve responder pela morte do menino e as investigações sobre o acidente continuam.

Polícia apreendeu copo no carro de motorista que matou menino atropelado em Goiânia e apura se ele consumia bebidas alcóolicas (Divulgação/Polícia Civil)

LEIA TAMBÉM: