Lutador de muay thai de 19 anos é morto a facadas no PR; jovem tentou defender amigo

Lutador de muay thai é morto a facadas no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Um lutador de muay thai de apenas 19 anos foi morto a facadas na saída de uma festa em Curitiba, no Paraná, na madrugada do último sábado (17). Segundo o “UOL”, ele tentou defender um amigo e acabou sendo ferido.

Gabriel Keppen tinha acabado de sair da festa quando viu o amigo de 15 anos sendo agredido por três homens. Segundo familiares, o lutador se posicionou na frente do adolescente e acabou esfaqueado diversas vezes. Ele não resistiu e morreu no local.

Os suspeitos fugiram a pé e ainda não foram identificados pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), que assumiu o caso.

Investigação e pesar

A Polícia Civil informou, em nota, que está realizando diligências para entender a motivação do crime. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.

A academia onde Keppen praticava muay thai lamentou a morte do jovem nas redes sociais: “A equipe vem deixar as sua condolências ao atleta e amigo Gabriel keppen, Numa noite terrível para os familiares e amigos. Saber do seu falecimento precoce! Vítima de um covarde!”

LEIA TAMBÉM: