Jovem é preso suspeito de matar e esquartejar companheiro de apartamento; os dois eram amigos de infância

Um jovem foi preso no último sábado (17) suspeito de matar e esquartejar o corpo de seu amigo de infância em Aracaju, em Sergipe.

Segundo o “UOL”, com informações da Polícia Civil, o estudante de Direito Ícaro Ribeiro da Silva, de 22 anos, discutiu com a vítima, o também estudante Henrique José de Andrade Matos. Depois da briga, Silva teria usado uma arma branca e esquartejado Matos. O motivo do desentendimento ainda não foi revelado.

Além de amigos de infância, os dois moravam juntos em um apartamento na capital.

A prisão

Silva foi preso em flagrante. Segundo a investigação, o suspeito teria chamado um carro de aplicativo e pedido ajuda do motorista para pegar as malas.

Ao ver a bagagem suja de sangue, o homem desconfiou e acionou seu pai, que é policial civil.

Equipes da Polícia Militar e do DHPP (Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa) também foram acionadas e Silva, detido.

