Empresas devem pagar a 2ª parcela do 13º salário até terça-feira; veja quem tem direito

As empresas têm até esta terça-feira (20) para pagar a segunda parcela do 13º salário. A primeira foi paga até o último dia 30 de novembro. Desta vez, os valores são menores, já que eles vêm com incidência de descontos, como o Imposto de Renda e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Lei 4.090/1962, que criou a gratificação natalina, têm direito ao 13º salário todos os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, urbano ou rural, avulso e doméstico, além dos aposentados e pensionistas, que tiverem trabalhado com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício.

No caso de demissão sem justa causa, o décimo terceiro deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão. No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa.

Quem não receber a segunda parcela até a data limite deve procurar as Superintendências do Trabalho ou as Gerências do Trabalho para protocolar uma reclamação. Outra opção é buscar orientação junto ao sindicato que representa cada categoria.

Cálculo proporcional

O décimo terceiro salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo, receberá proporcionalmente ao período exercido.

O cálculo é feito da seguinte forma: a cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a 1/12 (um doze avos) do salário total de dezembro. Dessa forma, o cálculo do décimo terceiro considera como um mês inteiro o prazo de 15 dias trabalhados.

A regra que beneficia o trabalhador o prejudica no caso de excesso de faltas sem justificativa. O mês inteiro será descontado do décimo terceiro se o empregado deixar de trabalhar mais de 15 dias no mês e não justificar a ausência.

Os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida devem receber o 13º de forma integral, com base na remuneração do mês de dezembro, sem influência das reduções temporárias de jornada e salário. O pagamento integral vale mesmo que, em dezembro, o funcionário esteja recebendo remuneração menor em função da jornada reduzida.

Já os trabalhadores temporários têm direito ao 13º salário proporcional aos meses trabalhados. No Já no caso de estagiário, como os contratos não são regidos pela CLT, a lei que regula esse tipo de trabalho não prevê o pagamento de gratificações natalinas.

