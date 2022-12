Atendimento nos serviços municipais de SP sofre alteração nas semanas do Natal e Ano Novo

A Prefeitura de São Paulo vai adotar horários diferenciados para o atendimento nos serviços municipais no Natal e Ano Novo.

A área de Saúde manterá vacinação em alguns postos nas vésperas. Já o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para automóveis a partir do dia 26 de dezembro até o dia 6 de janeiro.

Os parques municipais e centros esportivos só fecham no dia 25 de dezembro e no primeiro dia de janeiro. Na Educação ,o calendário letivo termina no dia 23 e os CEUs (Centros Educacionais Unificados) terão suspensas as atividades nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1ª de janeiro.

Veja abaixo o funcionamento dos principais serviços públicos na Capital neste final de ano:

Saúde

No sábado (24) equipamentos como as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e AMAs/UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas funcionarão normalmente das 7h às 19h, inclusive as campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação. No dia de Natal, que este ano será comemorado no domingo, funcionarão os equipamentos hospitalares, de urgência e emergência, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Estarão abertos no sábado (24):

- AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

- AMAs – 12h e 24h;

- Hospitais Municipais;

- Hospitais Dia - 12h e 24h;

- Prontos-socorros Municipais;

- UPAs (Unidades de Pronto Atendimento);

- Caps (Centro de Atenção Psicossocial) IV Redenção;

- SAMU 192;

- Laboratório de Emergência Toxicológica;

- Laboratórios municipais;

- Centro de Controle de Intoxicações.

Estarão abertos no dia de Natal (25):

- AMAs 24h;

- Hospitais Municipais;

- Prontos-socorros Municipais;

- UPAs;

- SAMU 192;

- Laboratório de Emergência Toxicológica;

- Centro de Controle de Intoxicações;

- Caps IV Redenção;

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses e a Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Trânsito e transporte público

Rodízio de veículos

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para os automóveis a partir de dia 26 até o dia 6 de janeiro, voltando a vigorar a partir da segunda-feira (9). Continuarão valendo normalmente o rodízio de placas para caminhões e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento.

Transporte por ônibus

Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 19h. Já as lojas Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans, que não funcionam aos sábados e domingos, estarão fechados e voltarão ao atendimento normal na segunda-feira, respectivamente, 26 de dezembro e 2 de janeiro. Nos dias 19 a 23 e 26 a 30, o atendimento será normal em todos os postos e lojas. O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Comércio e trabalho

Os mercados e sacolões irão definir no início desta semana a programação de funcionamento de cada unidade.

Já as unidades administradas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho terão seu funcionamento alterado neste final de ano.

O CFCCT (Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes) e todos seus espaços, incluindo cinema, teatro, biblioteca, telecentro, salas de exposições, laboratório Fab Lab, quadra poliesportiva, pista de skate e área verde estarão fechados no período do recesso, entre 18 de dezembro e 8 de janeiro.

Já o Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), que realiza encaminhamentos para processos seletivos, instrução do trabalhador e orientação sobre o mundo do trabalho, manterá o funcionamento normal durante a semana, das 8h às 17h. Os espaços colaborativos TEIA, vinculados a Ade Sampa, também terão funcionamento personalizado. Estarão em recesso, mas, por estarem localizados em pontos distintos, cada um seguirá um período diferente. A Escola Prof. Makiguti, vinculada à Fundação Paulistana, atenderá somente por meio de sua secretaria, com horário especial na semana entre Natal e Ano Novo, das 8h às 19h.

Entre as atividades especiais para o período, estão as diversas feiras de artesanato do programa Mãos e Mentes Paulistanas. De 17 a 24 de dezembro alguns dos artesãos participarão da 2ª edição do Projeto da Vila de Natal e Parada de Natal, da Freguesia do Ó, com diversas atrações para a família. No mesmo período, acontece a Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha. Já nos dias 17, 18 e 23 há a Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó/Brasilândia. Por sua vez, a edição do Mercadão das Flores, na Vila Leopoldina, ocorre só no final de semana dos dias 17 e 18.

Direitos Humanos e Cidadania

Os equipamentos da Secretaria Municipal de Direito Humanos e Cidadania funcionarão normalmente:

- Centros de Cidadania LGBTI+ e unidades móveis

- CRAI (Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante)

- Centro de Referência da Criança e do Adolescente

- Centros de Referência da Mulher, Centros de Cidadania, Postos Avançados no Metrô e no Terminal Sacomã, Casa da Mulher Brasileira.

- Procon da cidade de São Paulo

- Vidas no Centro

- Reviravolta

- Posto avançado Pessoas Desaparecidas

- Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial unidade Leste-I.

- Ouvidoria

Estarão fechados:

- Polo Cultural do Idoso até 1º de janeiro

- Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua – estará fechado nos dias 23/12 e de 28/12 a 01/01/23.

- Recifran - Irá fechar apenas nos dias 23/12 e 30/12 (normalmente não funciona aos domingos).

- Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial estarão fechados de 19/12 até 08/01/2023, com exceção da unidade Leste-I, que seguirá em atendimento normal de segunda a sexta-feira das 9 às 18h.

Educação, esportes e lazer

Aulas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o calendário letivo vai até o dia 23 de dezembro. Já os CEUs terão suas atividades suspensas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Centros esportivos

Os centros esportivos estarão abertos ao público nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias de Natal e de Ano Novo estarão fechados.

Parques municipais

Neste final de ano, nos dias 24 e 31, os parques municipais naturais e urbanos fecharão três horas antes de seu horário regular e abrirão três horas mais tarde no dia de Natal e no primeiro dia de 2023. A exceção é o Parque Ibirapuera, que está sob concessão, e terá seu próprio horário de funcionamento: 24 e 31 abre das 5h às 18h, e em 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 20h. Parques que não abrem na segunda-feira, como o Jardim da Luz, Casa Modernista e Guarapiranga, permanecerão fechados nos dias 26/12 e 02/01.

Pessoa com deficiência

O serviço que funcionará no Natal e Ano Novo será apenas a CIL (Central de Intermediação em Libras). O atendimento é 24 horas. Os equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Clique aqui para mais informações.

A programação do calendário mensal da Paraoficina Móvel até o final de dezembro segue normalmente, assim como janeiro. Clique aqui e veja a programação.

Assistência Social

O funcionamento dos serviços da rede socioassistencial nos feriados de Natal (24 e 25/12) e Ano Novo (31/12 e 01/01) serão das seguintes formas:

Abertos: SAICA, SEAS, Centros de Acolhida, Regulação de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, ILPI, Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: SAS, CRAS, CREAS, Centros POP, NPJ, CCA, CJ, CEDESP, NCI, NAISPD, Centro Dia, CRECI, Circo Social, SASF, CCInter, CDCM, SPVV, MSE, Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedor

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) funcionará em seu horário normal nas semanas do Natal e Ano Novo: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, com atendimento mediante agendamento prévio no link.

Cultura

Confira o funcionamento dos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro:

Arquivo Histórico Municipal – fechado todos os dias.

Beco do Pinto – fechado todos os dias.

Bibliotecas de Bairro - fechadas

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal -fechadas todos os dias.

Bosques de Leitura - fechados todos os dias.

Capela do Morumbi – fechada

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – fechada todos os dias.

Biblioteca Mário de Andrade, Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Julio Guerra Casa Amarela), Casa de Cultura Brasilândia; Casa de Cultura Butantã, Casa de Cultura Campo Limpo, Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão), Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue), Casa se Cultura Guaianases, Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes), Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina), Casa de Cultura Itaim Paulista, Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas), Casa de Cultura Júlio Guerra, Casa de Cultura M’ Boi Mirim, Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça), Casa de Cultura São Mateus, Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos), Casa de Cultura São Rafael, Casa de Cultura Tremembé e Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) e Centro Cultural São Paulo - fechados de 18/12/22 até 08/01/23, conforme Decreto nº 146.

Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa do Modernista, Casa do Sertanista (Casa do Caxingui), Casa do Tatuapé, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, Chácara Lane, Escola Municipal de Bailado, Escola Municipal de Iniciação Artística, Escola Municipal de Música, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Ponto de Leitura Piqueri, Ponto de Leitura Jardim Lapena, Sitio Morrinhos, Solar da Marquesa de Santos, Teatro Cacilda Becker e Teatro Flávio Império - fechados todos os dias.

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado), Centro Cultural da Penha, Centro Cultural De Vila Formosa, Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) Centro de Culturas Negras, Centro Cultural Olido, Centro Cultural Santo Amaro, Centro Cultural Tendal da Lapa, Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, Centro da Memória do Circo, Centro de Referência da Dança, Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto), Teatro Alfredo Mesquita, Teatro Artur Azevedo, Teatro João Caetano e Teatro Paulo Eiró - abertos só nos dias 24 e 25/12/22.

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site.

Hemeroteca- atendimento mediante agendamento.

Monumento Á Independência (Cripta Imperial) - fechado (requalificação 2ª etapa, fechado a partir de 31/10/22)

