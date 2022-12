Passageiros do Terminal Tietê podem enviar cartões de Natal a amigos e familiares de graça; conheça a campanha

Quem passar até o próximo dia 21 pelo Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, poderá enviar cartões de Natal aos amigos e entes queridos gratuitamente. A ação integra a Campanha Cartão Social Socicam, que retorna após dois anos de pausa imposta pela pandemia da covid-19.

A campanha chega a sua 20ª edição e resgata o costume de enviar mensagens de Boas Festas por meio de cartões de Natal.

Como funciona

Para participar, é preciso informar o nome e endereço do destinatário e a mensagem que deseja enviar a um dos voluntários do Movimento Bandeirante São Paulo que estarão a postos para atender e auxiliar o público. Cada passageiro poderá mandar até três cartões para qualquer localidade do Brasil.

A participação é totalmente gratuita, uma vez que a compra do cartão de Natal e o custo da postagem ficam sob responsabilidade da própria Socicam, gestora do empreendimento.

Boas Festas pelo País

Ao longo destas duas décadas, considerando todos os terminais participantes da campanha, mais de 86 mil cartões de Natal foram enviados. Em 2022, a expectativa é que sejam compartilhados ainda mais votos para diversas cidades do País.

Neste ano, a campanha também será realizada no Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, no DF (Distrito Federal).

20ª edição do Cartão Social Socicam

Data: até 21 de dezembro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h

Serviço gratuito