Após dois anos de pandemia, comércio espera aumento de vendas neste Natal; centros de compras alteram rotina

Após dois anos de pandemia, o comércio está animado para as vendas neste Natal. Uma pesquisa da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) aponta o aumento da intenção dos paulistanos em presentear amigos e familiares neste ano. O percentual em 2022 é de 60%, enquanto no ano passado ficou na casa dos 53%. Além disso, estima-se média de gastos de R$ 587,00 para a aquisição de três presentes. No ano passado, o desembolso ficou na faixa dos R$ 500.

Um outro levantamento, desta vez realizado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), revelou que a data comemorativa deve injetar no País R$ 66,6 bilhões na economia, levando mais de 118 milhões de consumidores às compras.

Para atender a alta demanda, centros comerciais apostam em alterações de horários de funcionamento. É o caso de grande parte dos shoppings de São Paulo.

Confira aqui as mudanças em alguns dos principais endereços de compra da Capital e da região metropolitana e se programe:

SP Market

De 16 a 23 de dezembro, o empreendimento fica aberto das 10h às 23h, de segunda a sábado, e das 10h às 22h aos domingos. Já no dia 24, véspera de Natal, o SP Market funciona das 9h às 18h, com fechamento no dia 25.

Na semana de Ano Novo, o horário do empreendimento retoma normalmente, das 10h às 22h, com exceção do dia 31, véspera de Réveillon, quando o shopping fica aberto das 10h às 16h. No dia 1º de janeiro o empreendimento também não abre, retornando as atividades a partir de 2 de janeiro.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22.540 – Jurubatuba – São Paulo

Santana Parque Shopping

Até 23 de dezembro, o empreendimento tem uma hora a mais de serviços de segunda a sábado, funcionando das 10h às 23h. Aos domingos, a ampliação é ainda maior, e os clientes podem aproveitar as lojas e atividades de Natal das 12h às 22h.

Na véspera de Natal, dia 24, o shopping abre às 10h e encerra as atividades às 18h. Já no domingo, 25 de dezembro, o Santana Parque permanece fechado.

Na semana que antecede o Ano Novo, 26 a 30 de dezembro, o empreendimento retoma o horário normal, das 10h às 22h, mas na véspera da virada, funciona até as 16h. Assim como no Natal, o shopping fecha no dia 1º de janeiro.

Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780 – Santana

Shopping Frei Caneca

Até o dia 23, o shopping funcionará das 10h às 23h, com praça de alimentação ativa das 12h às 23h.

No dia 24, quem quiser ir ao Shopping Frei Caneca deve se programar para chegar às 9h e sair, no máximo, às 18h. No dia 25, o funcionamento vai das 12h às 20h.

Nos dias 26 a 30 de dezembro, o expediente é normal, das 10h às 22h. Já no dia 31, vai das 9h às 15h e, no dia 1º, das 12h às 20h. A partir de 2 de janeiro, o horário passa a ser normal novamente.

Endereço: R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo

Continental Shopping

Até dia 23 de dezembro, os consumidores têm das 10h às 23h para frequentar o Continental Shopping.

No dia 24, o horário se limita das 9h às 18h e, dia 25, as lojas ficam abertas das 14h às 20h e os espaços de lazer e alimentação vão das 12h às 22h.

Entre os dias 26 e 30, o funcionamento será das 10h às 22h. No último dia de 2022, as portas abrem às 10h e se fecham às 16h.

No primeiro dia de janeiro, o shopping funcionará das 14h às 20h para lojas e das 12h às 22h para lazer e alimentação.

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Shopping ABC

De segunda a sábado, até o dia 23 de dezembro, o atendimento acontece das 10h às 23h. No domingo, dia 18 de dezembro, o shopping abre mais cedo, funcionando das 12h às 20h.

No sábado, 24, véspera de Natal, as lojas funcionam das 10h às 18h trazendo conveniência para aqueles que deixaram as compras para a última hora. O mesmo acontece no dia 31 de dezembro. Já no dia 25, as lojas e quiosques estarão fechados e as opções de alimentação e lazer possuem atendimento facultativo.

De 26 a 30 de dezembro o centro de compras retoma o horário habitual: lojas das 10h às 22h e alimentação das 11h às 22h.

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda - Santo André

Atrium Shopping

De 16 a 23 de dezembro, o Atrium Shopping funcionará das 10h às 23h e, neste domingo, dia 18, das 10h às 22h. Na véspera de Natal, o centro de compras fica aberto das das 9h às 18h e, no dia 25, fecha totalmente.

Do dia 26 ao dia 30, consumidores podem frequentar o local das 10h às 22h. No dia 31, o shopping abre às 10h e fecha às 17h. Assim como no dia de Natal, no primeiro dia do ano não haverá atividades.

A partir de 2 de janeiro, tudo volta ao normal.

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André

Shopping Taboão

O horário de funcionamento é estendido em uma hora até 22 de dezembro, com o shopping encerrando suas atividades às 23h. Na sexta-feira, 23 de dezembro, os clientes têm até meia-noite para efetuarem suas compras. Quem deixar para a última hora, na véspera de Natal, dia 24, tem ainda a opção de comprar das 9h às 18h.

Nos dias 26 a 30 de dezembro o Shopping Taboão atua no horário tradicional das 10h às 22h. Já no último dia do ano, os consumidores podem aproveitar o centro de compras das 9h às 16h. Nos feriados de 25 de dezembro e 1 de janeiro, as lojas tem atendimento facultativo das 14h às 20h.

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra