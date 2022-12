Previsão do tempo: saiba como ficam os termômetros na Capital neste fim de semana

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo Pixabay (Divulgação)

O fim de semana na cidade de São Paulo será de temperaturas amenas e possibilidade de chuva, indica a previsão meteorológica do Climatempo.

Neste sábado (17), a mínima será de 17ºC, às 20h, e a máxima alcançará os 25ºC, por volta das 10h.

O dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva devem acontecer no período da tarde e da noite - há 83% de chances de precipitações de 5mm.

A umidade do ar varia entre 68% e 91%.

E a previsão para este domingo?

A previsão do Climatempo revela que os termômetros no domingo (18) devem variar entre 18ºC e 24ºC, com máxima registrada entre meio-dia e 16h e mínima sentida na madrugada e início da manhã.

O paulistano pode esperar sol com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, no volume de 10mm.

Já a umidade do ar amanhã parte de 56% e chega a 91%