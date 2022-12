CNH: Entenda o que são as categorias e demais códigos que aparecem nos novos documentos

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é emitida pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) desde junho passado. O documento traz uma série de mudanças, como uma tabela que mostra 13 categorias de condutores, o que ainda deixam os motoristas confusos. Vale lembrar que, no Brasil, são válidas apenas cinco modalidades (veja mais abaixo).

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou a Resolução 976/2022, que trata dos detalhes técnicos e regras para concessão da nova CNH. No documento, é possível ver que foram criadas subcategorias de condutores, levando em conta se o câmbio do veículo é manual ou automático, ou as cilindradas, no caso dos motociclistas.

O advogado Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran, explicou ao site UOL o que significam os novos códigos que aparecem na CNH.

“As categorias de condutores não mudaram no Brasil. Essa tabela com novos códigos, na verdade, segue um padrão internacional, que serve exclusivamente para facilitar a fiscalização da CNH por agentes de trânsito de outros países”, disse ele.

Nova CNH traz uma série de novas informações, entre elas tabela com 13 modalidades de condutores (Divulgação)

Segundo o advogado, as categorias de condutores no Brasil continuam sendo cinco, identificadas pelas letras A, B, C, D e E. Essa informação aparece na “primeira dobra” do documento, no campo “Cat.Hab.”, no lado direito.

Já na tabela que aparece na segunda metade da habilitação, fica impressa a validade da CNH, exatamente na linha correspondente à categoria do condutor. A nova versão também traz informações sobre o exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas.

A nova CNH ainda pode conter o nome social, e da filiação afetiva, caso o motorista assim deseje. O documento também ganhou um código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros.

Veja abaixo as cinco categorias de CNH válidas no país: