Acumulada, Quina chega a R$ 9 milhões neste sábado

Mais uma vez a Quina não teve ganhadores e está com seu prêmio acumulado. Para o sorteio deste sábado, o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa pode levar para casa um prêmio de R$ 9 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa até as 19h. O sorteio será realizado a partir das 20h, juntamente com as demais loterias da Caixa.

COMO JOGAR

É preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Sorteio de ontem

No sorteio desta sexta, ninguém levou o prêmio principal, mas 48 apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 9.829,18. Na faixa dos três acertos, 4.787 apostas ganharam R$ 93,86 cada.