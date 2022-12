VÍDEO: Homem é vítima de bandidos duas vezes em questão de segundos, no Centro de São Paulo

Motorista foi vítima de criminosos duas vezes em questão de segundos no Centro de São Paulo (Reprodução/Twitter)

Um vídeo gravado por uma testemunha mostrou o momento em que um homem foi vítima de bandidos duas vezes seguidas, na Avenida Rio Branco, no Centro de São Paulo. Nas imagens é possível ver quando ele estava parado em um semáforo e um criminoso armado com uma faca o aborda e rouba seu celular. O motorista, então, abre a porta e sai para tentar perseguir o ladrão. Nesse momento, outro assaltante se aproveita e furta uma mochila que estava no veículo (veja abaixo).

Homem é roubado duas vezes ao perseguir ladrão pic.twitter.com/W4xNHOEi6A — Babilônia (@hamudaniel19) December 15, 2022

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu na manhã de quarta-feira (14). O vídeo mostra que o primeiro criminoso se aproximou do carro e levou o celular da vítima. Na tentativa de conseguir recuperar o aparelho, ela saiu correndo e deixou o carro sozinho, aberto.

Neste momento, outro bandido, que usava uma bota ortopédica e andava mancando, se aproveita e furta uma mochila pela janela do veículo. Depois, ao lado de um comparsa, vai embora andando calmamente pela avenida.

As imagens foram entregues à polícia e, segundo a corporação, elas ajudaram a deter um dos suspeitos momentos depois do crime, que foi autuado em flagrante por furto qualificado e associação criminosa.

As investigações continuaram e, na quinta-feira (15), mais dois suspeitos acabaram presos.

LEIA TAMBÉM: