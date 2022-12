Tia das 4 crianças assassinadas diz que pai tentou se matar após separação da ex: “Se fazia de louco”

A família das quatro crianças que foram encontradas mortas em uma casa em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está inconformada com o crime. O pai delas, David da Silva Lemos, de 28 anos, que teve a prisão preventiva decretada, estava separado da ex-mulher e disse à polícia que cometeu o crime para se vingar. Uma tia das crianças contou que o homem não se conformava com o fim da relação e que chegou a tentar se matar tomando remédios.

“Ele se fazia de louco para passar bem. Tentou uma vez se matar com remédio, pois a esposa não queria mais saber dele. Mas não era louco, se fazia de louco. Se fosse, ele não teria matado as crianças. Teria se matado sozinho”, lamentou Ana Guimarães Rosa, em entrevista ao programa “Balanço Geral”, da RecordTV.

Segundo Ana, além do histórico de agressões, a ex-mulher tinha outros motivos para não querer mais manter o casamento com David. “Ela não queria mais voltar para ele, pois não queria trabalhar, não queria cuidar dos filhos”, revelou.

A tia lamentou a perda dos sobrinhos e afirmou que espera que a justiça seja feita. “Acabou para nós, né. As crianças foram embora e fomos juntos com elas. Não era uma, nem duas, mas sim quatro”, disse. “Que ele fique lá dentro [da cadeia] e não saia nunca mais, para não fazer mal para mais ninguém”, concluiu Ana.

As crianças, que são as meninas Yasmin Antunes Lemos, de 11 anos; Giovanna Antunes Lemos, de 6; Kimberlly Antunes Lemos, de 3; e o menino Donavan Antunes Lemos, de 8, foram encontradas mortas na noite de terça-feira (13). Três delas tinham marcas de facadas pelo corpo e a quarta sinais de asfixia.

O delegado Augusto Zenon disse que a polícia foi acionada, por volta das 19h30 daquela data, mas quando os agentes chegaram os menores já foram encontrados dentro de casa sem vida. O pai não estava no local, mas passou a ser procurado e acabou preso na madrugada de quarta-feira (14) em um hotel na capital gaúcha.

“Nos referiu que a motivação decorreu de desavenças com a ex-companheira e que como uma forma de causar um mal pra ela, vingança, ele cometeu esse homicídio quádruplo contra os próprios filhos”, disse o delegado.

David da Silva Lemos, de 28 anos, foi preso suspeito de matar os 4 filhos, em Alvorada, no Rio Grande do Sul (Reprodução/RBS TV)

Separação e ameaças

Os menores estavam visitando o pai e voltariam para a casa da mãe nos próximos dias. Ele e a ex-mulher ficaram casados por 11 anos, mas estavam separados desde agosto do ano passado.

Em setembro, a ex-companheira denunciou David por violência doméstica. Na época, durante uma briga, o homem a teria arrastado puxando pelos cabelos e feito ameaças com uma faca. Vizinhos tiveram que intervir. Assim, ela obteve uma medida protetiva e o homem estava proibido de se aproximar dela.

O investigador destacou que, no dia do crime, o homem chegou a mandar mensagens para a ex-mulher fazendo ameaças. Assim, a corporação quer saber se ele premeditou os assassinatos e, para isso, apreendeu o celular dele e encaminhou para perícia.

“A gente vai buscar analisar o celular que foi apreendido com ele pra ver se tem alguma circunstância no celular com referência ao crime, as próprias ameaças que ele estava fazendo contra a mãe das crianças, para levantar mais provas da participação dele no crime”, disse o delegado ao site G1.

‘Dopou’ os filhos

O delegado destacou, ainda, que David afirmou ter dado um chá para as crianças dormirem antes de serem mortas.

“Cada uma das crianças ele ia levando para dentro da casa, fazia a criança dormir. Ele já tinha aplicado um chá nas crianças, nos referiu que foi um chá que ele deu na segunda-feira (12) pela manhã e que ele ia levando as crianças para casa e a criança dormia e ele sufocava a criança com o travesseiro”, contou o investigador ao G1.

“Isso foi feito na criança mais nova e nas maiores ele fez a mesma coisa e depois deu as facadas. As crianças mais velhas foram golpeadas no peito e nas costas com mais de 10 facadas”, relatou Zenon.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

