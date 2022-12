‘Galã do Tinder’: entenda como réu aplicava golpes que causaram prejuízos de até R$ 500 mil

Um empresário descendente de alemães, órfão, que estava em busca de um namoro sério. Era assim que Renan Augusto Gomes, de 36 anos, mais conhecido como o “Galã do Tinder”, se apresentava no momento em que abordava seus alvos em redes de relacionamento, segundo a investigação da Polícia Civil. O rapaz começou a ser julgado pelo crime de estelionato cometido contra uma mulher, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a quem é acusado de causar prejuízo de R$ 150 mil. No entanto, outros golpes são investigados e o valor que teria sido roubado de outra vítima passou de R$ 500 mil.

A mulher de São Bernardo denunciou Renan depois que ele se envolveu amorosamente com ela e, após pedir quantias que somaram R$ 150 mil, sumiu. Assim, ele acabou preso e responde criminalmente sobre o caso. Se for condenado, pode pegar de 4 a 8 anos de prisão. A sentença deve sair no ano que vem.

Mas a polícia ainda apura outras denúncias contra o ‘galã'. Segundo a corporação, ele teria aplicado golpes em pelo menos mais cinco vítimas, sendo que uma delas relatou ter tido prejuízos superiores a R$ 500 mil depois que emprestou o dinheiro a ele mediante a promessa de participação em uma sociedade em uma loja de celulares que nunca existiu.

Outra mulher procurou a polícia e relatou em depoimento que gastou R$ 15 mil com o suspeito, e outra vítima disse que perdeu R$ 8 mil após um golpe aplicado por ele. Os valores dados pelas outras duas mulheres não foram divulgados.

Conforme a investigação, o golpista mantinha diversos perfis em redes de relacionamento, entre eles o Tinder, Inner, Happn, Lovoo, e se identificava como Augusto Keller.

Ele abordava as mulheres de classe média alta e dizia que era filho de alemães. Para sensibilizá-las, afirmava que os genitores pais tinham morrido em acidente de carro em Araçatuba, no interior de São Paulo. Assim, se envolvia amorosamente com as vítimas e chegava até a conhecer os familiares delas.

Em seguida, com o tempo, ele começava a pedir dinheiro emprestado alegando problemas com a Receita Federal ou com os bancos. As mulheres acabavam cedendo e, depois, ele desaparecia.

Renan Augusto Gomes, conhecido como 'Galã do Tinder', tinha perfis em várias redes de relacionamento (Reprodução/Redes sociais)

Prisão

Gomes foi preso no último dia 22 de setembro na região de Pirituba, Zona Norte de São Paulo, durante operação conjunta entre a Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de São Bernardo do Campo e o MP (Ministério Público).

A prisão preventiva do suspeito havia sido decretada há cerca de três meses. A defesa do suspeito ingressou com um pedido de habeas corpus na 2ª instância, que acabou negado. Ele passou, então, a ser considerado foragido.

Renan foi encontrado na Avenida Raimundo Pereira Magalhães em um carro. Ao tentar fugir, acabou batendo em três veículos. Foi detido e encaminhado à delegacia.

Após a prisão, as outras cinco mulheres na Grande São Paulo procuraram a Polícia Civil para denunciá-lo. Mas o número de vítimas pode ser ainda maior, assim sendo, as investigações continuam.