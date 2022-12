Entenda por que vizinhos tentaram invadir casa para agredir uma jovem no Rio de Janeiro

Dezenas de pessoas tentaram invadir uma casa em Santa Margarida, no Rio de Janeiro, para agredir uma jovem na tarde da última quinta-feira (15). As informações são do “G1″.

Segundo apurou a reportagem, o motivo seriam postagens de um perfil em uma rede social criado para difamar os moradores. A população achou que a jovem em questão fosse a responsável e quis tirar satisfação.

“Chegaram lá dois meninos com uma menina no carro, pedindo para eu sair. Quando eu saí, eu falei: ‘Pode vir aqui para poder ver meu telefone’. Eles pegaram meu telefone, quebraram meu portão. O meu filho desmaiou. Minha mãe passou mal. Eu tive que ficar na casa do vizinho”, contou Iany Cabral Gitahy, de 28 anos.

Fofoca e exposição

A dona de casa afirma que não é a criadora do perfil, que trata de fofocas, como traição. e que já foi até exposta nele. “Eu não sei quem fez. Não sei quem fez, quem não fez. Só sei que eu não fiz”, disse. “Criaram uma página no Instagram falando mal do pessoal do meu bairro, né? Inclusive, falaram de mim também, mas não coisas tão pesadas como falaram de todo mundo do bairro. Foram na casa de uma menina que eles estavam achando que era também. Depois, surgiu o meu nome. A partir desse momento, que surgiu meu nome, foram na minha casa.”

A PM (Polícia Militar) foi acionada e precisou escoltar a jovem, que seguiu a 35ª DP (Campo Grande), onde registrou ocorrência.

