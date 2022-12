Em julgamento, ‘Galã do Tinder’ tem prisão mantida; sentença deve ser divulgada no ano que vem

Renan Augusto Gomes, de 35 anos, mais conhecido como o “Galã do Tinder”, começou a ser julgado pela Justiça. Durante a audiência, na quinta-feira (15), a defesa dele pediu a revogação da prisão, mas o juiz Edegar Souza Castro, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, negou. Ele é réu em um processo por estelionato e, se condenado, pode pegar até 8 anos em regime fechado. A sentença, no entanto, só deve ser divulgada em 2023 por conta do recesso do Judiciário.

O ‘galã' foi ouvido durante a audiência por meio de videoconferência. Também prestaram depoimento a vítima - uma moradora de São Bernardo que diz ter perdido R$ 150 mil após conhecer o rapaz em um aplicativo de relacionamentos -, além de um delegado e dois investigadores. Uma testemunha, que afirma ter sido vítima do réu, mas tem o caso apurado em outro processo, também participou das oitivas.

O juiz determinou que, devido a grande quantidade de provas, a defesa e a promotoria se manifestem nos próximos dias com suas considerações finais. Como o recesso de fim de ano se aproxima, a previsão é que a sentença só seja divulgada em 2023.

A defesa de Gomes não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Mais vítimas

A Polícia Civil ainda apura o envolvimento dele em cinco golpes. Outra mulher relatou prejuízo superior a R$ 500 mil depois que emprestou o dinheiro ao ‘galã’ mediante a promessa de participação em uma sociedade em uma loja de celulares que nunca existiu.

Mais uma relatou em depoimento que gastou R$ 15 mil com o suspeito, e outra vítima disse que perdeu R$ 8 mil após um golpe aplicado por ele. Os valores dados pelas outras duas mulheres não foram divulgados.

Conforme a investigação, o golpista tinha diversos perfis em redes de relacionamento, entre eles o Tinder, Inner, Happn, Lovoo, e se identificava como Augusto Keller.

Ele abordava as mulheres de classe média alta e dizia que era filho de alemães. Para sensibilizá-las, afirmava que os genitores pais tinham morrido em acidente de carro em Araçatuba, no interior de São Paulo. Assim, se envolvia amorosamente com as vítimas e chegava até a conhecer os familiares delas.

Em seguida, com o tempo, ele começava a pedir dinheiro emprestado alegando problemas com a Receita Federal ou com os bancos. As mulheres acabavam cedendo e, depois, ele desaparecia.

'Galã do Tinder' foi preso na Zona Norte de São Paulo (Reprodução/ TV Globo)

Prisão

Gomes foi preso no último dia 22 de setembro na região de Pirituba, Zona Norte de São Paulo, durante operação conjunta entre a Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de São Bernardo do Campo e o MP (Ministério Público). Ele é suspeito de aplicar golpes em São Paulo e em São Bernardo do Campo após conhecer as vítimas em aplicativos de relacionamento.

A prisão preventiva do suspeito havia sido decretada há cerca de três meses. A defesa do suspeito ingressou com um pedido de habeas corpus na 2ª instância, que acabou negado. Ele passou, então, a ser considerado foragido.

Renan foi encontrado na Avenida Raimundo Pereira Magalhães em um carro. Ao tentar fugir, acabou batendo em três veículos. Foi detido e encaminhado à delegacia.

Após a prisão, as outras cinco mulheres na Grande São Paulo procuraram a Polícia Civil para denunciá-lo. Mas o número de vítimas pode ser ainda maior.

LEIA TAMBÉM: