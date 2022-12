Com reajuste do pedágio, quanto fica viajar para o litoral de SP?

Desde 0h desta sexta-feira, todos os pedágios do estado de São Paulo ficaram 12% mais caros e com as férias escolares e festas do final do ano é necessário avaliar qual será o peso desse reajuste no orçamento.

Quem resolver ir para o Litoral de São Paulo, por exemplo, usando o Sistema Anchieta/Imigrantes pagará a maior tarifa de pedágio de todo estado: R$ 33,80 na descida e o mesmo valor na subida.

O reajuste nas tarifas de pedágios foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a decisão foi publicada hoje (14) no Diário Oficial do Estado. Segundo a Artesp, o aumento já estava previsto nos contratos com as concessionárias.

Confira como ficará o preço dos pedágios nas principais praças:

Sistema Anchieta/Imigrantes

Via Anchieta

Riacho Grande: R$ 33,80

Imigrantes

Piratininga: R$ 33,80

Diadema (bloqueio): R$ 2,40

Eldorado (bloqueio): R$ 4,80

Battistini (bloqueio): R$ 7,60.

Padre Manoel da Nóbrega

São Vicente: R$ 9,20

Domênico Rangoni: R$ 15,80

Rodovia dos Tamoios

Jambeiro: R$ 4,90

Paraibuna: R$ 10,70

Rodovia Ayrton Senna