Brasileiro confessa que matou ex-mulher e toma cervejas enquanto espera pela polícia, em Portugal

Brasileiro Leandro Cassimiro confessa que matou a ex e toma cervejas enquanto espera pela chegada da polícia, em Portugal (Reprodução/Redes sociais)

O brasileiro Leandro Cassimiro, de 38 anos, foi acusado formalmente pelo Ministério Público de Portugal pela morte da ex-mulher, Lucília Brandão, de 53 anos, na cidade de Arcos de Valdevez. Segundo a investigação, o homem já estava separado da vítima, mas não aceitou quando soube que ela já tinha um novo namorado. Assim, ele a atacou com um “mata-leão” e a estrangulou até a morte. Em seguida, tomou duas cervejas enquanto ligou para a polícia e confessou o crime.

O caso aconteceu em março deste ano, quando o brasileiro foi preso. O MP ofereceu denúncia contra ele pelo crime de homicídio na última quarta-feira (14), segundo reportagem do jornal português “Correio da Manhã”.

A reportagem conta de Cassimiro ficou casado com Lucília por mais de dez anos. Eles estavam separados, quando ele soube que a mulher tinha começado um novo relacionamento. Assim, ele planejou matar tanto a ex-companheira quanto o novo namorado dela.

O brasileiro tentou armar um flagrante e saiu de casa levando duas facas. Porém, ao chegar na casa da ex-mulher, a encontrou sozinha, estendendo roupas no varal. Foi quando ele a atacou por trás com um golpe de “mata-leão”. Lucília teria resistido, lutado contra o agressor e chegado a segurar uma das facas. No entanto, acabou perdendo a consciência e foi estrangulada até a morte.

Depois de cometer o crime, Cassimiro ligou para a polícia e confessou o que tinha acabado de fazer. Enquanto aguardava pela chegada dos policiais ao local, ele tomou duas cervejas.

O brasileiro segue cumprindo prisão preventiva, enquanto aguarda pelo julgamento do caso. A vítima deixou três filhos.

LEIA TAMBÉM: