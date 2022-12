Adolescente de 16 anos tem morte súbita em Goiás; família cita convulsões dias antes da tragédia

Adolescente morre dormindo em GO (Reprodução/Redes sociais)

A estudante Andressa Santos Monteiro, de 16 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca em casa, em Anápolis, no Estado de Goiás, na noite da última quarta-feira (14). Uma tia da garota contou que ela teve convulsões dias antes da tragédia. As informações são do “G1″.

“Este ano, ela já teve crises convulsivas, esteve internada em julho, mas já estava boa. Há uns dias ela deu uma crise no colégio. Agora, infelizmente, ela passou mal em casa. Sou mãe de coração da minha sobrinha, dói demais”, disse Ana Paula Santos à reportagem do portal.

A família não informou se a menina tinha alguma doença específica e a relação com as convulsões frequentes.

O corpo de Andressa foi sepultado na tarde de ontem, em Anápolis.

Amor pelos esportes

A adolescente gostava de fazer atividade física e sempre postava vídeos e fotos na academia em seu perfil nas redes sociais. Fazia ginástica e treinava Jiu-Jitsu, modalidade em que chegou a ganhar medalha de prata pelo bom desempenho.

Andressa também concorreu o Miss Teen Anápolis de 2020.

