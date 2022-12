Sortudo acerta a Mega-Sena sozinho e fatura a bolada de R$ 134 milhões

Um apostador acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2548 da Mega-Sena, que foi realizado na noite de quarta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como ele fez a aposta por meio do canal eletrônico, não é possível saber sua localização. Segundo a Caixa Econômica Federal, ele levou para casa a bolada de R$ 134.811.174,29.

Veja os números de quarta-feira:

09, 15, 23, 25, 29, 30

Ao todo, 186 apostadores acertaram a quina e ganharam, cada um, prêmio de R$ 36.544,82. Outros 12.011 jogadores marcaram a quadra e vão receber R$ 808,46 cada.

Mega-Sena volta sábado

A loteria volta a ser sorteada no próximo sábado (17), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da data em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O apostador deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). O jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

