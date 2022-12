Jovem esfaqueia professores em escola de SP; polícia diz que bullying no passado teria motivado vingança

Um jovem de 22 anos invadiu uma escola no município de Ipaussu, em São Paulo, e esfaqueou dois professores na noite da última quarta-feira (14).

O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Júlio Mastrodomênico. Segundo a polícia, o rapaz entrou no local armado com uma faca, um canivete e um simulacro de arma de fogo no momento em que não havia mais alunos e professores faziam reunião.

O delegado responsável pelas investigações contou que o rapaz disse que a motivação do ataque foi um bullying que ele sofreu em 2012, quando era aluno em outra escola, segundo o “G1″. Ontem, ele foi até o colégio atrás da diretora, que atuava na outra unidade há 10 anos, em busca de vingança.

O ataque

Ainda de acordo com o “G1″, assim que viu uma professora, o jovem a atacou pelas costas. Outra docente tentou socorrer a colega e também acabou ferida. Elas conseguiram tirar a faca do agressor, mas ele pegou um canivete e deferiu golpes.

Um professor tentou desarmar o rapaz mais uma vez, mas acabou sendo mantido refém, com a faca no pescoço. Ele também levou coronhadas na cabeça com o simulacro de revólver.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e prendeu rapaz após negociação. Ele foi levado à delegacia de Ourinhos e transferido para a cadeia de São Pedro do Turvo.

A professora que foi esfaqueada nas costas foi levada à Santa Casa de Ourinhos. Seu estado de saúde é grave. Já o professor feito refém não se feriu e a outra professora ficou com o braço machucado.

A diretora, alvo inicial do suspeito, não estava no local.

LEIA TAMBÉM: