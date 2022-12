Governo de SP inicia obras para duas novas estações da Linha 15-Prata

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou hoje (15) o início das obras de ampliação da Linha 15-Prata do monotrilho, que agora deve chegar até Jacu Pêssego. Segundo o governo paulista, duas novas estações – Boa Esperança e Jacu Pêssego - e um pátio de estacionamento serão construídos.

O investimento será de R$ 1,8 bilhão e a conclusão da obra é prevista para 2025. A obra deverá beneficiar 90 mil pessoas todos os dias, reduzindo o tempo de viagem do extremo da zona leste até o centro da capital paulista pela metade.

O governo informou que as novas estações vão seguir o padrão das demais da linha 15 e ficarão a 15 metros de altura. As duas serão instaladas no canteiro central da Avenida Ragueb Chohfi, compostas por concreto aparente e coberturas que facilitam a ventilação e iluminação natural. Terão, ainda, portas automáticas de plataforma e itens de acessibilidade.

A Estação Boa Esperança será a primeira inaugurada, sendo instalada logo após o Jardim Colonial. A expectativa do governo é que 7,5 mil passageiros passem por dia na estação. Já a Jacu Pêssego terá demanda prevista de até 80 mil passageiros por dia.

LEIA TAMBÉM: Vento pode ter causado overdose de policial durante prisão de traficantes

Atualmente, a linha 15-Prata tem 11 estações e 14,6 km e liga a região sudeste ao extremo da região leste da capital, indo da Vila Prudente ao Jardim Colonial. Com a expansão, a linha passará a ter 17,6 km e deverá atender a uma demanda de 480 mil passageiros por dia.

LEIA TAMBÉM: Sequência impressiona ao mostrar força brutal de onça-pintada ao atacar jacaré gigante no Pantanal

O Metrô informa que trabalha ainda para expandir a linha até o Ipiranga.