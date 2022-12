VÍDEO: Ciclista cai em via após motorista abrir porta de carro e acaba sendo arrastado por caminhão

Ciclista foi derrubado por carro, atropelado e arrastado por caminhão, no Paraná (Reprodução/Twitter)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um acidente sofrido por um ciclista na cidade de Castro, no Paraná. Nas imagens fortes é possível ver quando um motorista abre a porta do carro e atinge o jovem, que foi derrubado na via pública. Logo em seguida, um caminhão não consegue frear, atinge a vítima e a arrasta por alguns metros (veja abaixo).

Cenas fortes: Carro abre a porta, ciclista cai e é atropelado por caminhão no Paraná



Saiba mais: https://t.co/ShaiODPcK3 pic.twitter.com/hHSHNmHs5k — SOT (@PortalSot) December 13, 2022

O caso aconteceu na última segunda-feira (12). A cena foi registrada por câmeras de segurança instalada na Rua Cipriano Marques de Souza, na altura do cruzamento com a Rua Mariana Marquês.

O ciclista, que tem 23 anos, seguia pela direita da pista, quando o motorista de um carro que estava parado abriu a porta de repente, não dando chances para a vítima desviar. Assim, o rapaz caiu na rua e logo foi atropelado por um caminhão-baú, sendo arrastado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ciclista sofreu escoriações, mas foi levado consciente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

