Unidade do Cate ocupa Estação Ana Rosa do Metrô até quinta-feira; saiba mais

Unidade do Cate fina na Estação Ana Rosa do Metrô até amanhã Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Os passageiros da Estação Ana Rosa, ponto de conexão da Linha 1-Azul e Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, poderão receber orientações e encaminhamento para vagas de emprego nesta quarta (14) e quinta-feira (15), das 9h às 15h. Isso porque profissionais do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) farão uma avaliação do perfil dos interessados, além de auxílio para carteira digital.

Vale dizer que o Cate é um serviço da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que oferece oficinas voltadas para a inclusão no mercado de trabalho. Além de formação e orientação ao MEI (Microempreendedor Individual), também auxilia na inscrição da carteira digital e no saque do seguro-desemprego.

O currículo campeão

Um bom currículo é a porta de entrada para o mercado de trabalho e costuma ter algumas características básicas.

Confira as informações que não podem faltar no seu, segundo a especialista em Recursos Humanos na plataforma Vagas.com Luciana Calegari:

Dados pessoais : são as informações básicas sobre o profissional, como nome, nacionalidade e cidade em que mora, além dos meios de contato, como e-mail, telefone e link de rede profissional, se tiver.

: são as informações básicas sobre o profissional, como nome, nacionalidade e cidade em que mora, além dos meios de contato, como e-mail, telefone e link de rede profissional, se tiver. Objetivo profissional: essa informação nada mais é do que o nome do cargo desejado. Vale usar as mesmas nomenclaturas de mercado, ok?

essa informação nada mais é do que o nome do cargo desejado. Vale usar as mesmas nomenclaturas de mercado, ok? Resumo: o resumo deve conter uma breve descrição sobre sua formação ou carreira profissional. Profissionais em busca de mudança de carreira podem incluir neste campo sua nova área de interesse e inserir informações sobre cursos ou conhecimentos para o novo objetivo profissional.

o resumo deve conter uma breve descrição sobre sua formação ou carreira profissional. Profissionais em busca de mudança de carreira podem incluir neste campo sua nova área de interesse e inserir informações sobre cursos ou conhecimentos para o novo objetivo profissional. Experiência profissional: um bom currículo deve conter o histórico de experiências profissionais com o nome dos cargos ocupados, o nome da empresa e uma lista de atividades que descrevem a rotina naquela experiência. A dica é organizá-las começando pelas mais recentes até as mais antigas.

um bom currículo deve conter o histórico de experiências profissionais com o nome dos cargos ocupados, o nome da empresa e uma lista de atividades que descrevem a rotina naquela experiência. A dica é organizá-las começando pelas mais recentes até as mais antigas. Formação acadêmica: o ideal é preencher o currículo com informações básicas sobre sua formação. Coloque o nome do curso, duração e nome da instituição de ensino.

o ideal é preencher o currículo com informações básicas sobre sua formação. Coloque o nome do curso, duração e nome da instituição de ensino. Cursos complementares: nessa parte do currículo, a ideia é que você coloque cursos complementares que você realizou e que tenham relação com a vaga que você busca.

nessa parte do currículo, a ideia é que você coloque cursos complementares que você realizou e que tenham relação com a vaga que você busca. Idiomas: informe o idioma e seu nível de proficiência.

informe o idioma e seu nível de proficiência. Outras competências e certificações: nesse campo, você deve pode inserir habilidades e competências como softwares (Excel, por exemplo), além de outras certificações específicas da sua área de atuação.

