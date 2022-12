Tragédia em SC: bebê de 1 ano se esconde embaixo de caminhão e morre atropelado

Um bebê de apenas 1 ano se escondeu embaixo de um caminhão e acabou morrendo atropelado em Jaborá, em Santa Catarina.

O caso trágico aconteceu na última segunda-feira (12). Segundo as autoridades, o caminhoneiro entregava materiais de construção na localidade conhecida como Linha Jaborazinho. Por volta das 8h, parou para conversar com o pai do bebê em frente à casa da família. Ninguém, porém, viu quando a criança saiu e foi para baixo do veículo.

Na hora de ir embora, o motorista acelerou e, sem perceber, acabou atropelando o bebê, que não resistiu e morreu no local.

Sem intenção

O caso foi registrado na Delegacia de Jaborá como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo a PM (Policia Militar), o caminhoneiro passou mal e foi encaminhado para atendimento no Hospital de Catanduvas. Em seguida, compareceu à delegacia para prestar depoimento.

