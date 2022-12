“Sou sujeito homem”: Ladrão devolve roubo e deixa bilhete em casa de delegado

Arrependido e com medo das consequências após ter descoberto que havia roubado a casa de um delegado, um ladrão resolveu voltar e devolver tudo que havia roubado, inclusive uma arma, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O roubo ocorreu no último sábado na casa do delegado João Reis, famoso por ter desvendado 40 sequestros em sua carreira policial, mas que estava fora da cidade para tratar de uma doença.

Não bastasse a inusitada devolução do produto do roubo, o ladrão ainda deixou um bilhete onde pede desculpas, afirma que não sabia que a casa pertencia a um policial e dizia ‘não querer problemas’.

“Estou devolvendo tudo que foi levado, não quero problemas. Se soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa. Sou sujeito homem, por isso, estou devolvendo”, diz o bilhete escrito à mão, sem erros de português e com uma caligrafia de fazer inveja a muitos estudantes.

O bilhete e todos os pertences roubados dias antes foram deixados no jardim da casa durante a madrugada desta segunda-feira e foram encontrados pelo filho do delegado, que também é policial civil.

Bilhete deixado pelo ladrão no jardim do policial (PCMG)

LEIA TAMBÉM: Idoso é morto após se recusar a pagar R$ 20 por encontro com garota de programa, diz polícia

Assim que encontrou os objetos roubados, o filho do delegado acionou a polícia e no mesmo dia conseguiram prender um dos autores do roubo, que entregou dois comparsas que participaram da invasão da casa. Eles ainda estão foragidos.

LEIA TAMBÉM: Possível vítima de anestesista diz carregar traumas após parto: ‘Por que ele fez aquilo? Ele acabou com o meu momento’

O preso se chama Bruno Leonardo de Paula e confessou o crime após ser detido. De acordo com a polícia, ele usava tornozeleira eletrônica e estava cumprindo pena em casa, de onde não podia se ausentar durante a noite. Bruno, bastante arrependido, voltou para a prisão e responderá pelo crime de roubo.