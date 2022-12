Poupatempo Digital oferece novos serviços; saiba aqui quais são eles

O Poupatempo Digital passou a oferecer três novas funcionalidades da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo): certidão simplificada; consulta de nome empresarial; e ficha cadastral simplificada.

Na primeira, o usuário pode emitir a certidão com extrato de informações atualizadas constantes de atos arquivados. Na segunda, é possível fazer pesquisa de empresas pelo nome. Já a emissão da ficha cadastral simples permite visualizar a situação atual da empresa e extrato dos últimos cinco arquivamentos registrados.

Vale lembrar que o Poupatempo também realiza atendimentos presenciais da Jucesp nos postos de Santo Amaro e Sé, na capital paulista.

Como baixar

O app Poupatempo Digital está disponível para os sistemas Android e iOS. Para baixar e efetuar o cadastro, basta buscá-lo na loja de aplicativos do celular (Google Play ou App Store). Depois, é necessário clicar na opção “empresas e microempreendedores” para acessar as funcionalidades da Jucesp.

No início de 2019, o Poupatempo oferecia sete serviços por meio dos canais eletrônicos. Hoje, os usuários já encontram 254 opções disponíveis no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre elas estão: renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), licenciamento de veículos, consulta de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a covid-19, por exemplo.

