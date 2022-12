Passeio de ônibus iluminado ao Ibirapuera vai até domingo; confira os pontos de partida

Previsto inicialmente pare terminar no sábado (17), o passeio de ônibus iluminado com destino à árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi estendido até este domingo (18).

A SPTrans é responsável pela organização da atividade, feita em parceria com as empresas operadoras do sistema municipal de transporte público.

Os três pontos de saída têm veículos decorados com temas natalinos, e as viagens são feitas com profissionais vestidos de Papai Noel. Os ônibus saem das zonas Leste, Sul e em outro ponto que, estrategicamente, atende às regiões Norte/Oeste. As saídas acontecem das 18h às 20h. A última viagem, com destino ao ponto de partida, ocorre às 22h.

A atividade gratuita também conta com a participação da Secretaria Municipal de Turismo, que disponibiliza monitores para guiar os passeios no interior dos coletivos e fornece a infraestrutura para o evento. Participam 90 ônibus adaptados com luzes e decoração natalina.

Confira os pontos de partida dos passeios dos ônibus iluminados:

Linha Zona Leste

Saída: Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde)

Linha Zona Sul

Saída: Shopping Interlagos

Linha Zonas Norte/Oeste

Saída: Praça Charles Miller (Pacaembu)

